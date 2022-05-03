美媒曝：俄羅斯最快5／9對烏正式宣戰！　全面動員預備部隊進攻

▲俄羅斯裝甲車行駛在頓內茨克地區。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭至今已超過2個月，但對外稱這是針對「去納粹化」所展開的「特別軍事行動」。西方國家官員指出，俄軍極有可能會在5月9日對烏克蘭正式宣戰，並動員預備役部隊進攻烏克蘭東部與南部。

根據CNN報導，俄羅斯2月24日對烏克蘭發起「去納粹化」的特別軍事行動，而西方官員認為，俄軍可能會在5月9日的「勝利日」對烏克蘭正式宣戰。英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，俄羅斯總統普丁一直在遊說其他官員，「現在是一場反納粹戰爭，我需要的是更多人，我需要更多俄羅斯士兵，我們正在與世界上最大的納粹集團作戰，需要大規模動員俄羅斯人民。」

5月9日的「勝利日」對俄羅斯具有特殊意義，因為在1945年5月8日納粹德國對蘇聯正式簽訂投降書，宣布在第二次世界大戰無條件投降，投降書生效時歐洲中部時間為5月8日，而莫斯科時間為5月9日，將當天訂為勝利日。普丁上台後，為凝聚民族自豪感，他也積極推動發展勝利日及相關紀念活動。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前曾表示，俄羅斯軍隊的行動不會建立在一個特定的日期上，西方媒體錯誤解讀了俄羅斯的威脅，「我們將以莊嚴的方式紀念我們的勝利日，而烏克蘭採取行動的時間和速度，將取決於是否需要最大限度地減少平民和俄軍面臨的風險。」

若是俄羅斯在9日正式宣戰，根據該國法律，將允許普丁動員預備役部隊和大規模徵兵，西方官員認為，在俄軍人力短缺的狀況下，這是普丁需迫切採取的行動。

俄軍宣戰後的可能行動包含，併吞烏克蘭東部分裂地區盧甘斯克（Luhansk）跟頓內茨克（Donetsk），大力向南部敖德薩（Odesa）推近，或者宣布完全控制南部港口城市馬力波（Odesa）。