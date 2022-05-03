　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄外長辯「希特勒也有猶太血統」　澤倫斯基：俄忘記二戰教訓

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。（圖／路透） 

▲烏克蘭總統澤倫斯基槓上俄羅斯外長拉夫羅夫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）日前表示「希特勒也有猶太血統」，而且最激進的反猶分子通常都是猶太人，藉此合理化俄羅斯對烏克蘭發動的「去納粹化戰爭」。以色列官方立刻抗議，烏克蘭的猶太裔總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也斥責俄羅斯，「把二戰的教訓全忘了」。

綜合外電報導，事情源於拉夫羅夫於1日接受訪問時被問及，當烏克蘭有一名猶太演員的總統時，俄羅斯又該怎麼解釋自己的「特別軍事行動」是一場「去納粹化」的行為。拉夫羅夫表示，「在我看來，希特勒也有猶太人的血統，所以這（猶太血統）完全不能代表什麼。很多時候我們聽到猶太人都說，最反猶太人的往往都是猶太人自己。」

拉夫羅夫此話一出，立刻引來以色列和烏克蘭政府的抨擊，痛斥拉夫羅夫的言論嚴重冒犯猶太人，而且完全扭曲史實。澤倫斯基表示拉夫羅夫的言論代表俄羅斯根本沒有學會二戰的教訓，「或者有可能他們根本從來沒有學習這些教訓。」

澤倫斯基表示，俄羅斯外長的惡劣言論對以色列來說是極大的冒犯，但從1日至今，都不見俄羅斯官方有任何反駁或是藉口，只有「一片沈默」，「在俄羅斯紀念戰勝納粹的勝利日（9日）前夕，為什麼會出現這樣的言論？這番話等於是俄羅斯的最高外交官員，把納粹犯下的罪行全都怪罪到猶太人身上，讓人無言。」

一則尚未證實的歷史傳言指出，部分人推測希特勒的祖父其實是一名猶太人，這則傳言出自希特勒律師法蘭克（Hans Frank）在1953年出版的自傳。

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
5人出遊聚餐3快篩陽！　一追源頭竟是他還喊「沒差」
快訊／國道1號「2車追撞」！　紫爆回堵10公里
15公分陰莖種手臂！　他掛6年「物歸原位」：終於又是男人了
快訊／立院三讀修正《商品標示法》　網購平台納入規範
《女力》男星爆毆打同住女「滿地血」！　4點反擊：血都我的
老公後位猛撞女家教！　妻見「搖擺畫面」怒討200萬
顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光
女星「12秒片遭疑走光」冒陰影！　認內衣露餡：誰會長這麼歪
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄外長辯「希特勒也有猶太血統」　澤倫斯基：俄忘記二戰教訓

美國防部重申　依循台灣關係法助台自衛

美副總統賀錦麗快篩陰性　今解除隔離重返白宮

《泰晤士報》：俄軍準備進攻烏南鄰國摩爾多瓦！　入侵時間點曝

美女「口液吸吐」解鎖手機　影片曝光450萬人看呆

鍵盤叛國賊遭逮影片曝！　烏軍全副武裝上門抓人

白宮：拜登很想訪烏　目前尚無計畫

I奶AV女優桃園怜奈為愛豁出去！　月砸226萬元養牛郎

無畏聯準會升息在即　美股收高84點

15公分陰莖種手臂上6年！　他「物歸原位」：終於又是個男人了

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

俄外長辯「希特勒也有猶太血統」　澤倫斯基：俄忘記二戰教訓

美國防部重申　依循台灣關係法助台自衛

美副總統賀錦麗快篩陰性　今解除隔離重返白宮

《泰晤士報》：俄軍準備進攻烏南鄰國摩爾多瓦！　入侵時間點曝

美女「口液吸吐」解鎖手機　影片曝光450萬人看呆

鍵盤叛國賊遭逮影片曝！　烏軍全副武裝上門抓人

白宮：拜登很想訪烏　目前尚無計畫

I奶AV女優桃園怜奈為愛豁出去！　月砸226萬元養牛郎

無畏聯準會升息在即　美股收高84點

15公分陰莖種手臂上6年！　他「物歸原位」：終於又是個男人了

謝忻中空搭電梯「慘被酸沒價值」！ 不忍了7個字嗆爆：請你離開

「全球最帥和尚」出獄2個月近況曝光！無預警報喜　黑色愛心疑藏辛酸

MET Gala／黑白天鵝比美！小賈辣妻側身全空、網紅超模透視裝美胸看光

藍營議員曝YT影片挺高嘉瑜　德國快篩真的「只要新台幣32元」

新竹文青系「米苔目」炒的、冰的通通有！豬油拌飯必搭金黃半熟蛋

王正坤醫師成大企業班授課　講授後疫情時代的數位轉型

女家教「趴椅背」激戰人夫！她怒討200萬　小三一招反制狂勝正宮

李洋／王齊麟今啟程前往泰國　目標為台灣奪湯姆斯盃首面獎牌

快訊／國1「2車追撞」　紫爆回堵10公里

限時優惠歡慶母親節！台南羊肉爐專屬「99元手工火鍋料」吃到飽

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

國際熱門新聞

兄妹亂倫產子　求政府讓亂倫合法

15公分陰莖種手臂上6年！　他終於「物歸原位」

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

美女「口水吞吐」解鎖手機　影片曝光450萬人看呆

俄參謀總長傳遭砲擊炸傷！　美國防部回應了

泡菜妹嗨用男友陰莖「套圈圈」　致瘀青骨折

鍵盤叛國賊遭逮影片曝！　烏軍全副武裝上門抓人

男子和性愛娃娃「交往2年」嚇跑所有人

無畏聯準會升息在即　美股收高84點

《泰晤士報》：俄軍準備入侵摩爾多瓦　時間點曝

德總理：俄烏達成和平協議才能解除對俄制裁

侵烏惹人厭　俄被禁參加歐洲足總下個球季賽事

新娘遭前男友當眾射殺　婚禮變葬禮

馬斯克母發文憶當年：14歲買股票漲3倍

更多熱門

相關新聞

《泰晤士報》：俄軍準備入侵摩爾多瓦　時間點曝

《泰晤士報》：俄軍準備入侵摩爾多瓦　時間點曝

英媒報導，俄羅斯不只入侵烏克蘭，克里姆林宮如今更決定入侵烏克蘭西南鄰國摩爾多瓦（Moldova），準備炮製侵烏前的類似「藉口」，進軍摩爾多瓦東北分離地區「聶斯特河沿岸」。

鍵盤叛國賊遭逮影片曝！　烏軍全副武裝上門抓人

鍵盤叛國賊遭逮影片曝！　烏軍全副武裝上門抓人

侵烏惹人厭　俄被禁參加歐洲足總下個球季賽事

侵烏惹人厭　俄被禁參加歐洲足總下個球季賽事

俄參謀總長傳遭砲擊炸傷！　美國防部回應了

俄參謀總長傳遭砲擊炸傷！　美國防部回應了

德總理：俄烏達成和平協議才能解除對俄制裁

德總理：俄烏達成和平協議才能解除對俄制裁

關鍵字：

俄羅斯Sergey Lavrov澤倫斯基烏克蘭以色列猶太人Volodymyr Zelensky

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

聯結車惡擋女駕駛　揮鐵條恐嚇下場曝

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面