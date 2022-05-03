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「快篩陽=確診」被打槍！竟跟防疫保單有關　陳時中曝可實施時間點

疫情指揮中心2日宣布，無症狀者快篩陽性才可接受PCR採檢。圖為北市聯合醫院中興院區設立專供快篩陽性者採檢的綠色通道。

▲疫情指揮中心2日宣布，無症狀者快篩陽性才可接受PCR採檢。圖為北市聯合醫院中興院區設立專供快篩陽性者採檢的綠色通道。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

防疫政策引發中央、地方角力，雙北「柯侯連線」不只在篩檢分流議題槓上衛福部長陳時中，台北市長柯文哲近日拋出「快篩陽性視同確診」後，新北市長侯友宜也同聲附和，逼得衛福部長陳時中親上火線回應「時機未到」，民進黨籍、公衛背景出身的高雄市長陳其邁也跳出來替柯「上公衛課」，藍綠白再度在防疫議題上交鋒。

決策高層接受本刊採訪則說，快篩陽性若現在就視同確診，會有偽陽性的問題，這不只可能讓很多人錯誤被匡列，更牽涉後續申請保險理賠的認定，況且PCR篩檢是由醫護人員執行、判定確診，自行快篩少了醫療機構的把關機制，確診定義也會有很大爭議。

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衛福部長陳時中認為，快篩陽視同確診的時機須是疫情走下坡之際，否則反增社會負擔。

▲衛福部長陳時中認為，快篩陽視同確診的時機須是疫情走下坡之際，否則反增社會負擔。

另一名政府官員也說，就防疫工作而言，篩檢的精確性很重要，是用以監測疫情發展、並釐清病毒是否變種的指標，例如近日WHO已提醒，當前許多國家大量減少檢測，會導致相關單位愈來愈無法釐清病毒的傳染和突變模式，即使死亡病例逐漸下滑，但我們仍不了解染疫對人體造成的長期影響，因此各國仍不能輕忽檢測和基因定序的重要性。

柯文哲拋出「快篩陽性視同確診」引發論戰，他主張，PCR的篩檢量能隨著確診者快速增加，很快就達到飽和，應該將快篩陽性視為確診者處理，讓PCR篩檢站可以更有效的使用。隨後，侯友宜接受媒體採訪也呼應說，「快篩陽視同確診是一定要走的路」，希望中央在考量上做好配套，盡快推動。

但陳其邁認為，快篩是不是可取代PCR？與陽性預測值和盛行率有關，疫情在一開始確診案件還不多時，用快篩試劑取代PCR檢測的錯誤率會提高，但疫情流行到10至30%時，快篩試劑和PCR檢測的陽性預測值就會相當高，錯誤匡列的機率就可降低；目前高雄快篩的陽性預測值很低，因盛行率不高，但若疫情往上一直走，當盛行率增加到10%，快篩的陽性預測值就會從47.6%增加到90.1％。

回應柯的主張，陳時中則強調，快篩陽性視同確診的時機，必須是當疫情走向「下坡段」的時候，把Covid-19從第五類法定傳染病調降為一般疾病，快篩陽性就是一個提醒工具，而不是診斷確診的工具，否則現階段恐會因此多匡列很多確診的人，偽陽性也會增加，反而增加社會負擔。



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