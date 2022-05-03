俄國父借錢讓女兒來台圓夢　她：忘不了爸爸臉上表情

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯西伯利亞女孩Regina分享，爸爸借錢讓她來台灣讀書圓夢，「我永遠也忘不了，我爸打電話借錢的那天，他臉上的表情，他當時要吞下的自尊心。」她說，現在有一個新夢想，想帶爸爸看見這個國家，「一個我沒有被歧視的地方，一個我終於看見機會的地方。」

Regina對《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）表示，她家住在一個小鎮，沒什麼發展機會，爸媽在蘇聯時代出生，當時他們無法負擔更高程度的教育，雖然爸爸現在變成工程師，媽媽是幼稚園老師，但在俄國這些工作也無法賺很多錢，而且家裡還有房貸要繳，所以他們能省則省。

▼Regina分享來台的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Regina回憶，長大時無法融入學校環境，大家總是對她不友善，她跟大部分人很難深交，所以也看不到什麼未來性，這也是她為何總是想找機會離開俄國，出國唸書看起來像是好機會，但因為家中經濟狀況，獎學金成了她唯一希望。

Regina說，幸運的是，當時找到台灣政府提供的獎學金，但這金額無法支付她來台後的所有費用，在跟爸爸講到這個超棒但無緣的機會後，「他說，『妳不要擔心錢，我會想辦法找到的』。他馬上去跟朋友借，但還是不夠。當時要來台灣的選擇必須在三天內決定，所以我也拿出存了兩年的私房錢，這是我念俄國學校的獎學金和打工賺的錢。」

▼Regina的爸爸借錢讓她追夢。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



「有人說能來台灣就像是美夢成真，但對我來講，這句話有更深一層意義。」Regina表示，對有些人來講，來台灣不是不可能的一件事，但對她而言，卻代表一個俄國家庭願意犧牲，來協助孩子完成夢想的決心。

Regina指出，爸爸有一次跟她說，「我小時候沒有機會跟妳一樣去追求自己夢想，所以我要妳去追求自己的，無論如何，去得到更高教育，幫我和妳媽媽看見世界，這樣我們的犧牲就不會白費。」

Regina提到，現在有一個新夢想，就是在台灣找份好工作賺錢，帶家人來玩，爸爸對台灣非常有興趣，「我想帶他看見這個國家，一個我沒有被歧視的地方，一個我終於看見機會的地方。」