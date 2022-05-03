顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

圖、文／鏡週刊

台中黑派大老顏清標順利連任大甲鎮瀾宮董事長，卻無預警宣布不再參與任何選舉及政黨活動，對藍營年底固守台中執政權投下變數。本刊調查，顏家自從中2立委補選挫敗後，所代表的黑派勢力在地方也逐漸式微，除近日力推新人參選國民黨內議員初選以慘敗收場，有黑派老將也傾向不掛國民黨招牌參選，在在都讓顏心灰意冷，決定退出政壇第一線。綠營認為，副議長顏莉敏將是顏家實力延續的指標；藍營地方則憂心，顏清標若真的放手淡出政治圈，恐牽動年底台中市長盧秀燕及國民黨地方議員選情。

大甲鎮瀾宮4月24日召開第12屆信徒代表大會改選董監事，董事長顏清標在19位董事候選人中拿下最高票，成功連任，會後卻無預警宣布：「從今天開始，將不再參與任何選舉以及政黨事務和活動。」一席話對國民黨年底地方選舉投下震撼彈。

顏清標的兒子顏寬恒去年投入台中第2選區立委補選，身為父親的他一度喊出「不懼戰、不畏戰」等口號，如今卻當著媽祖的面，立誓不再參與政治活動，據了解，這番宣示背後最大的原因，其實是顏對政治切心，加上中2補選讓他元氣大傷，心灰意冷之際，才會做出今後不在政壇拋頭露面的決定。

「過去無論藍綠政客，誰要來蹭大甲媽，標哥每一個都歡迎。」藍營地方人士感慨，顏清標的背景大家都知道，但地方政治和公廟很多時候不分藍綠，且向來互相尊重，即便是總統蔡英文或綠營民代要來鎮瀾宮參拜，顏清標也幾乎都是親自接待，對地方的照顧從沒少過。

「但這次鎮瀾宮例行性改選董監事，卻遭到綠營鋪天蓋地圍剿，黨內自家人也鮮少主動替標哥發聲，好像一人對抗全黨（民進黨）。」該人士說，這都讓顏清標備感人情冷暖，一路走來累了，所以才脫口而出這些話。

事實上，代表黑派的顏家在地方組織的掌控力，自中二補選後也出現下滑趨勢。藍營人士坦言，黑派在台中的勢力逐漸式微，早已讓顏清標傷透腦筋，尤其議會席次與紅派相較日漸懸殊，黑派至今只剩4至5人，此次力推新人爭取議員初選也意外落馬，令人不勝唏噓。





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