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顏清標引退！媽祖面發誓不碰政治　背後最大原因曝光

台中海線普遍認為，黑派對地方的影響力逐漸下降，這也讓顏家十分頭痛。左起為顏清標、顏寬恒、顏莉敏。

▲台中海線普遍認為，黑派對地方的影響力逐漸下降，這也讓顏家十分頭痛。左起為顏清標、顏寬恒、顏莉敏。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中黑派大老顏清標順利連任大甲鎮瀾宮董事長，卻無預警宣布不再參與任何選舉及政黨活動，對藍營年底固守台中執政權投下變數。本刊調查，顏家自從中2立委補選挫敗後，所代表的黑派勢力在地方也逐漸式微，除近日力推新人參選國民黨內議員初選以慘敗收場，有黑派老將也傾向不掛國民黨招牌參選，在在都讓顏心灰意冷，決定退出政壇第一線。

顏寬恒去年投入中二選區立委補選失利，地方士氣大受打擊。

▲顏寬恒去年投入中二選區立委補選失利，地方士氣大受打擊。

顏清標的兒子顏寬恒去年投入台中第2選區立委補選，身為父親的他一度喊出「不懼戰、不畏戰」等口號，如今卻當著媽祖的面，立誓不再參與政治活動，據了解，這番宣示背後最大的原因，其實是顏對政治切心，加上中2補選讓他元氣大傷，心灰意冷之際，才會做出今後不在政壇拋頭露面的決定。

顏清標宣布退居政壇，無疑對爭取連任的盧秀燕（圖）產生一定衝擊。

▲顏清標宣布退居政壇，無疑對爭取連任的盧秀燕（圖）產生一定衝擊。

顏清標（白衣者）向來歡迎藍綠政治人物來「蹭」大甲媽，此次鎮瀾宮董監事改選，讓他對政壇心灰意冷。

▲顏清標（白衣者）向來歡迎藍綠政治人物來「蹭」大甲媽，此次鎮瀾宮董監事改選，讓他對政壇心灰意冷。

藍營地方憂心顏家勢力式微，是否間接影響台中市長盧秀燕的連任選情。輔選人士表示，依照目前各方民調看來，盧連任應沒太大問題，但主要的支持度及市政建設都在市區，從布局連任的角度來看，依舊要補足縣區的支持度，最終還是須獲派系及各方資源的力挺，才能順利過關。



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