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連5天破萬例　醫揭陽性率飆88%！嘆「這東西」最可怕

記者陳俊宏／綜合報導

2日新增1萬7801例本土確診，再創歷史新高，也是連5天破萬。對此，北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇強調，病毒不可怕，可怕的是「人心」，過量採檢群眾、囤貨全部都來，「我看現在普拿疼也要實名制了」。

姜冠宇在臉書說，他們醫院一個篩檢站一個早班有300人次篩檢，這些都是快篩陽再PCR，陽性率為88%以上，對比社區10-20%的PCR陽性率，有滿大的落差，都是有很不必要的人力消耗。

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站。（圖／記者李毓康攝）

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

姜冠宇指出，當然多開立採檢站，但是院方管理層跟他說，還需要考量採檢站有許多要求，包括空間、地點、人力、法定傳染病流程等，每天要提供600名的採檢量、人力與支援設備，你才能多增加採檢站，也許到社區診所醫師、其他醫院加入篩檢支援，還要一段時間，一切都沒有這麼簡單，很多的增加作業背後都要承擔很大的責任。

姜冠宇再次強調，病毒不可怕，可怕是人心，其一別有居心、混淆視聽，其二就是無知、造就社會大量消耗，過量採檢群眾、囤貨全部都來，「我看現在普拿疼也要實名制了」。

「我們能做就盡量做，張冠李戴的指責也無須理會」，姜冠宇說，但是他希望走過這一波，從基層醫護到民間企業、社會大眾，這個社會能好好正視被病毒掀出的問題，加以檢討改進，讓我們的明天能更好。

指揮中心1日公布本土疫情全國近7日採檢陽性率，平均為9.63%，其中，台北市14.78%、新北市21.98%，這兩市陽性率高於全國平均值。

▼指揮中心5/1公布各縣市近7日（4/23-29）採檢陽性率平均值。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼指揮中心5/1公布各縣市近7日(4.23-29)採檢陽性率平均值。（圖／指揮中心提供）

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