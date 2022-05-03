鍵盤叛國賊遭逮影片曝！　烏軍全副武裝上門抓人

AP: Ukraine Hunts Down Traitors Posting Online in Support of Russia pic.twitter.com/WOJwJfm24C — Jack Posobiec(@JackPosobiec) May 1, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭日前通過《反通敵法》，誓言抓出境內與俄軍通敵或支持俄羅斯入侵的烏克蘭民眾，美媒1日在推特上發布一則影片，烏克蘭軍警全副武裝攻堅入住宅大樓，確認IP位址與對象後立即將人逮捕。

▲烏克蘭軍警攻堅入住宅大樓，逮補鍵盤叛國賊。（圖／達志影像／美聯社）

美國海軍退伍情報軍官、資深媒體人波索比耶克（Jack Posobiec）在推特上分享一段《美聯社》的影片，指出烏克蘭軍警正在全境內獵捕「鍵盤叛國賊」，凡是在網路上發文挺俄羅斯的，都將成為對象。

影片中一隊全副武裝的軍警持盾牌和槍械攻入住宅大樓，要求民眾開門後確認IP位址、發文內容以及是否為發文關係人之後，就將對象逮捕上車，帶回調查。





▲烏克蘭軍警在境內執行掃蕩。（圖／達志影像／美聯社）

後半段影片則是軍警進入屋內搜查任何親俄相關的證據，疑為通敵嫌犯的兒子不在家，父親問說發生什麼問題，烏軍解釋在俄軍轟炸後嫌犯錄製大量現場的影片，但當烏軍試圖和他取得聯繫時，他卻表現得神經兮兮、疑神疑鬼，之後他們更在他手機裡發現照片和與俄軍的對話。

嫌犯父親描述他之前和兒子的對質，父親說他質問兒子「那是誰在轟炸我們」，結果兒子就生氣了。父親表示兒子曾經是名軍人，一直以來都以為俄羅斯就是一切。