1狀況快篩陰性也要急診PCR　台大醫揭原因：無症狀陽性別衝

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情嚴峻，民眾塞爆醫院搶採檢，中央流行疫情指揮中心昨日（2日）公布，即日起快篩陽性才能做PCR。不過，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋認為，快篩呈現陰性但症狀嚴重者，還是可以前往急診做PCR，如果是快篩陽性但無症狀者，應該前往門診或社區篩檢站。

▲醫師蘇一峰日前曾PO出「夜晚急診仍有許多民眾排隊做PCR」的畫面。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

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指揮官陳時中2日表示，為因應目前本土疫情，各地方政府要加設社區篩檢站，並鼓勵基層加入提供採檢服務，而急救責任醫院也要開設防疫門診分流病人，提供輕症、無症狀但家用快篩陽性民眾做相關診療；另外，即日起無症狀民眾快篩陽性才可去做PCR採檢，居家隔離和居家檢疫者則依照相關篩檢規定辦理。

根據《聯合新聞網》報導，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋認為，急診的使用原則是依症狀嚴重程度而定，不是快篩陰陽性，若是快篩陰性但症狀嚴重者，還是要前往急診做PCR，而快篩陽性但無症狀者，則應該前往門診或社區篩檢站，這才是共存時代應該做的事，也就是回歸到常規醫療處置原則。

▲李建璋認為，快篩陰性但症狀嚴重者，應該前往急診。（示意圖／記者姜國輝攝）

本土疫情連日破萬例確診，不少民眾擔心染疫，擠爆急診搶做篩檢，一度傳出急診醫護2人要顧50名病患、連上十幾天沒休假等事，掀起各界正反意見熱議。胸腔暨重症專科醫師黃軒2日也曾在臉書PO文呼籲，最近台灣發生許多民眾在急診室等太久，造成病人失去生命救治的情況，希望大家不要去擠急診，「不要只記住自己要PCR ，而忘了有別人要CPR！」

黃軒建議，民眾可依需求調整，再來急診室，若兒童出現以下症狀須「視訊診療」，必要時得安排外出就醫（警訊表徵／就醫警訊）：

（一）發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗。

（二）退燒後持續活動力不佳。

（三）退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛。

（四）持續性的嘔吐、頭痛或腹痛。

（五）超過12小時未進食或未解尿。

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫（119送醫／緊急自行就醫條件）：

（一）抽搐。

（二）意識不佳。

（三）呼吸困難或有胸凹現象。

（四）唇色發白或發紫。

（五）血氧飽和度低於94％（如家中測出）。

（六）肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

大人也是如此，若出現以下症狀，可以考慮馬上去119，但其他狀況可以安排「視訊會診」：

（一）持續胸痛或胸悶。

（二）意識不清。

（三）呼吸急促。

（四）皮膚、唇色、手指甲床顏色變黑。