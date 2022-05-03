萬分之5機率！20歲女腹瀉3天成重症插管　專家估感染原因

記者葉國吏／綜合報導

一名20多歲女性接種3劑疫苗，突破性確診後居家照護期間變重症，引發關注。對此醫療應變組副組長羅一鈞透露，這位20多歲女性可能是合併細菌感染，機率有萬分之5。

▲新冠疫情連環爆，確診人數屢創新高，台北車站再現接種疫苗人潮。（圖／記者湯興漢攝）

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依據指揮中心公布資料，該名20多歲女性，沒有慢性病史，4/26出現發燒、腹瀉症狀就醫採檢確診，之後返家進行居家照護，但因腹痛嘔吐症狀加劇，4/29再到醫院就診，檢查發現有血壓偏低、腎功能異常等問題收治住院，隔日因意識改變、呼吸窘迫插管接呼吸器送往加護病房，確診為新冠肺炎併呼吸窘迫敗血症。

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，今年1月至今20多歲確診者約有2萬例左右，目前中重度以上個案為12例，中重症率落在萬分之5至6之間，雖然比例低，但還是不可掉以輕心，像該名個案就是因為合併嚴重上吐下瀉與腹痛，到醫院時就嚴重脫水，因此建議染疫在家治療的民眾，要注意水分補充，有症狀變化也要儘速與醫療團隊聯絡，以防後續症狀出現變化。

最後，羅一鈞補充，該名案例已打滿3劑疫苗，懷疑是否合併其他細菌感染，才會導致嚴重病症。