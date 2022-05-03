15公分陰莖種手臂上6年！　他「物歸原位」：終於又是個男人了

▲麥當諾終於將手上的陰莖移植到正確的地方。（圖／翻攝推特「大都會」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國47歲男子麥當諾（Malcolm MacDonald）多年前染上敗血症，導致陰莖和四肢發黑，陰莖甚至壞死掉落，後來醫師在他左手前臂上「種植」一根陰莖，卻又因健康問題和疫情影響，讓15公分長的陰莖懸掛在手臂上長達6年，如今終於接受手術將陰莖「物歸原位」。他接受紀錄片採訪時表示，手術完第一件事就是往下看，終於覺得「自己又是個真男人了」。

綜合外電報導，麥當諾多年前因為一場意外導致血液感染，「五肢」全發黑的情況下，只能親眼忍痛告別壞死的陰莖。他當時回憶陰莖斷掉的過程就像一齣「恐怖電影」，讓他心裡非常恐懼，看著發黑的陰莖脫離、掉落，他只能把它撿起來丟進垃圾桶，然後大哭一場。

所幸麥當諾後來受到倫敦大學醫學院附設醫院醫師、號稱「陰莖重建大師」的拉爾夫（David Ralph）幫助，從大腿上擷取一段血管作為仿生陰莖的血脈，在他左手前臂上種植了一根約6英吋（約15.24公分）的仿生陰莖。原先計劃在2年內就可以移植到下體，但因為麥當諾身體健康出問題而延後，之後又遇上全球疫情大爆發，陰莖又多掛在他手臂上4年。

麥當諾在紀錄片《手臂上長了一根陰莖的男人》（The Man With a Penis on his Arm）中，回憶過去6年的辛酸歷程，他說自己出門在外不管天氣多熱，都要穿著長袖遮住陰莖，還曾不小心在超市幫助一名老婦人從高處拿東西而意外露鳥。

不過麥當諾並沒有失去幽默感，他還在紀錄片中說這樣奇葩的經歷，「以後可以拿來和子孫們說嘴，對吧？」他最終經歷了9個小時的手術，完成後他迫不及待往下看，他形容當時的感受，覺得自己又是一個鐵錚錚的漢子了。

「你能想像你6年的人生裡，都有一根陰莖在你手臂上晃來晃去嗎」，麥當諾終於鬆了一口氣，「這真是惡夢，但已經結束了。」