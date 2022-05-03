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今晨13.5℃！梅雨季首波鋒面接近時間曝　雨區擴大

（圖／氣象局）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（3日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的13.5度。氣象局預報員陳伊秀提醒，周六、周日梅雨季第一道鋒面接近，水氣較多、降雨範圍擴大，以北部、東半部降雨為主，中南部山區有局部短暫陣雨。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今雖還有南方雲系水氣，但水氣稍減少，侷限在基隆北海岸和東半部；白天東北季風減弱，溫度逐漸回升，北部高溫可能來到22度，新竹、苗栗以南25-27度，東半部21-23度。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周三降雨稍增加，但仍以迎風面北部、東半部為主，中南部侷限在山區；周四、周五北部、東半部偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後有短暫陣雨；周六、周日鋒面逐漸靠近，水氣較多，降雨量值和範圍再擴大，以北部、東半部降雨為主，中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地雲量增加。

一周溫度方面，陳伊秀提到，北部周三高溫可能25度，中南部28、29度；周四北部27度、周五29快30度，周六、周日則要看鋒面接近程度而定。

▼梅雨季第一道鋒面周末接近。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

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