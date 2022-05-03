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女結婚買房「拒帶婆婆」　專業網友曝同住恐怖後果：恐有刑事責任

妹子結婚買房「拒外帶婆婆」男友轟不孝順　同住恐怖後果曝：恐有刑事責任

▲女網友打算結婚買房，但不想和婆婆同住。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

結婚後要面對的事情很多，和公婆相處也是一大難題。一名女網友抱怨，最近準備結婚買房，她不想和婆婆同住，但男友不同意，而小姑聽聞此事，還指定「買三房」，這樣大家都有房間可以睡，讓她傻眼至極。

女網友在《Dcard》論壇提到，近日打算和男友結婚，由於本來就有為了買房存錢，所以也陸續在看房子，但條件是「不想跟婆婆同住」，不過男友家只有媽媽，小姑已經嫁到外地，而且一直以來都是租房子。她認為，婆婆有上班、生活能自理，一個人應該不成問題，可男友覺得放媽媽一個人租房子很不孝順，決定要接過來一起住，讓她不知道如何是好：「我該怎麼辦，有人跟我一樣情況的嗎，又是怎麼解決？」

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女網友更透露，買房的事情被小姑知道後，小姑還建議要買三房的，如此一來，「婆婆一間、我們一間、她回來也有房間可以睡」，聽完忍不住狂翻白眼，因為小姑本身也沒有跟公婆住，「憑什麼要求我們這麼多？」

此文一出，網友紛紛留言發表意見，「要是最後一定要住一起，我應該就不會結婚了」、「就不要結婚了，說真的結婚是你們建立一個小家庭，妳想要的是小家庭而不是外帶他媽媽」、「這個不行，趁還沒結婚快分手」、「一定要拒絕唷」。

另外，還有專業網友指出，根據民法第1114條，同住就會有撫養婆婆的義務，若有撫養義務但沒有履行，就會產生刑事責任，因此奉勸：「聰明一點，為自己想一想，珍惜生命請不要一起住」。

▼女網友打算結婚買房，但不想和婆婆同住，專業網友曝同住後的責任。（圖／翻攝自Dcard

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