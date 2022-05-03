台大生曝隔離「地下室帳篷」實照　感嘆偉哉台大：會議室好多了

▲台大學生發現校方要用帳篷進行隔離。（圖／翻攝Dcard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台大一名確診學生2日發文抱怨被安置在會議室進行隔離，除了沒有衛浴設備之外，晚上只能躺在睡袋睡覺，周圍還有蟑螂亂跑。沒想到，有台大學生2日晚間再次發文，曝光校方在地下室搭起帳篷作為隔離空間，讓學生看完傻眼。

有台大學生2日晚間在網路論壇Dcard的台大板以「偉哉台大」為題，PO出一張有兩個標示5號、6號的帳篷。他表示，「看起來同學們不用住會議室了，現在升級到有帳篷可以睡。怎麼隔離措施搞得像是什麼人類進化史，這樣就算確診也不會想通報吧！」

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▲稍早才有台大的確診學生抱怨在會議室內進行隔離。（圖／翻攝臉書）



台大學生看完紛紛留言，「類宿營」、「很有末日求生的感覺」、「台大小方艙？」「感覺會議室比較好欸」、「太扯了」、「八卦是那個帳篷是狄卡農的廉價雙人帳，因為我昨天露營才剛拿出來用過，笑死」、「雖然很好笑，不過至少還是提供了沒有家人可以接送，也沒有錢付防疫計程車車資隔離的同學另一種選擇」。

此外，原PO也補充，如果被隔離到帳篷區，要記得住在2號帳篷「才有延長線可以用」，而帳棚地點位於台大男二的地下一樓，「現在交誼廳被整個封起來了」。

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