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疫情高峰恐單日20萬！要與病毒共存　名醫曝「口罩解封」時機

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師推估，台灣最快年底有望解封口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情延燒全球至近，不少自然感染率高的國家都已進入與病毒共存的階段。而台灣何時有望解封且不需戴口罩，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，應該至少第三劑要達到7成，自然感染和疫苗涵蓋率加起來要8~9成才會比較適合，最快年底有機會解封口罩。

台灣已經連續多日單日確診破萬例，指揮官陳時中也坦言未來可能單日20萬例。他也透露，未來可能會取消居隔計畫，至於實施免居隔的條件，則要看第三劑的施打率，目前台灣政策並非走向清零，而是會漸漸走向歐美國家方向，「染疫後一段時間就會走上共存，台灣正在往這條路走。」

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針對走向和病毒共存並逐漸解封，黃高彬表示，台灣的自然感染還不夠高，而且自然感染人數每個國家不太一樣，不過嚴格來說，台灣自然感染人數也沒有想像中那麼低，因為一定還有潛在的黑數，很多沒有症狀，不知道自己被感染的人。

由於不少國家都陸續取消口罩政策，台灣民眾也關心何時可以不用再戴口罩？黃高彬說，台灣的自然感染現在才在慢慢增加，若要解封不用戴口罩，自然感染加疫苗要達到8~9成會比較好，單看第三劑至少也要達到7成，至於第四劑則還不建議全面施打，免疫力低下、年紀大等高危險族群才比較需要。

另外，在兒童疫苗施打率方面，他也坦言，現在要談兒童疫苗施打率還太早，應該說如果大人都打夠了，兒童接種率就沒那麼重要了。

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