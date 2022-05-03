　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

▲▼國家表演藝術中心,臺中國家歌劇院,新藝計畫,新銳藝術家,凸凸廳。（圖／國家表演藝術中心提供）

▲純白色Dance Lab創作的《平行視探》，從2021年眾多新藝計畫徵選作品中脫穎而出。

圖、文／臺中國家歌劇院提供

臺中國家歌劇院「新藝計畫」旨在育成中臺灣新銳藝術家，2022上半年以「影像與劇場」為主題，帶來由純白色Dance Lab創作的《平行視探》，影像創作者陳韋勝與肢體創作者張堅豪兩人以鏡頭敘事與肢體說故事的專長，與觀眾分享彼此生活與身體的記憶。5月21日至5月29日的週末在凸凸廳演出7場。邱瑗總監分享：「《平行視探》創作者都來自中部，2021年從眾多新藝計畫徵選作品中脫穎而出，評審一致看好，的確是值得關注的優勝作品！」

《平行視探》為陳韋勝和張堅豪首次合作，陳韋勝說：「專精影像和舞蹈領域的兩人很像兩條平行線，各有各的背景與專長，但合作過程透過互相觀看、翻譯，找到彼此故事的交會點。」這也是本次《平行視探》名稱的由來，即使具有不同背景、認知和思考邏輯，透過影像與肢體的「觀看」（視）和「接觸」（探），最終找到生活與經驗的交集。

張堅豪表示，凸凸廳將在本次演出中化為「身體與影像的空間繪本」，日常生活的細節都將濃縮在凸凸廳的純白空間中，為此更蒐集環保再利用、且極具生活感的紙箱作為佈景，輔以拍攝肢體及生活場景的影像，投放在凸凸廳3面牆上，雪白的空間化為熟悉的生活空間，結合舞者以肢體訴說的故事，讓觀眾彷彿置身在《平行視探》的日常魔幻時刻。


節目介紹
2022 NTT-TIFA 新藝計畫 純白色Dance Lab《平行視探》
5/21(六)～5/22(日) 13:30、17:00
5/28(六) 13:30、17:00；5/29(日) 17:00
凸凸廳
$400
了解更多：https://npacntt.tw/n03OabqE

觀看視角決定我們對事物的感受，影像藝術家陳韋勝與身體創作者張堅豪，打破身體與空間的限制，解構生活中的場景與片段，以影像與肢體重返記憶的時空場域，創造過去與現在的對話時空。藉由即時投影與空間的可塑性，打造零距離的觀看視角，以全新的舞蹈視覺體驗，帶領觀眾逐步走入生活中似曾相識的想像世界。

※全長約50分鐘，無中場休息
※建議7歲以上觀眾觀賞

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
防疫保單理賠、門檻一表看懂！　「輕症居家照護」不適用這2項
快訊／王欣儀、陳永德確診！　北市已7議員染疫
衛生紙要漲價了！　業者預告：將適當反映成本
快訊／民進黨立委蔡適應確診！　昨天才到立院質詢
「陳時中的3+4搞得天下大亂！」　他提8建議：別傻傻排隊搶快
「快篩陽」別慌！　6大QA看懂下一步
貓不跟自己睡！寵物溝通「怕傷小小孩」　她一驗真有了
打3劑BNT確診「吞口水像刀片」！他曝3天症況：嗅覺沒了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北中南三國家劇場藝術總監續任4年！國表藝召開首次董事會通過

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

衛生紙要漲價了！業者預告：將適當反映成本

《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

桃市48%學童同意接種疫苗　鄭文燦：盼提升快篩存量到22萬劑

立夏4禁忌！　專家示警：觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

全覆式「躺車」馬路狂衝　1台售31萬網嚇：離遠點

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

高雄發「快篩兌換券」助弱勢　民眾感激：「1劑可抵1天伙食費」

衛生紙要漲價了！業者預告：將適當反映成本

《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

桃市48%學童同意接種疫苗　鄭文燦：盼提升快篩存量到22萬劑

立夏4禁忌！　專家示警：觸犯這點「恐惹怒神明」衰整年

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

恐怖都市傳說是真的！美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

雲林男騎機車闖自行車道　主動認酒駕有點怪...想隱藏的事曝光了

許成泰《魷魚遊戲》爆紅罹患恐懼症！　驚爆嚴重到取消拍攝

LIVE／傳本土新增確診破2萬　陳時中最新說明

《一家團圓》李燕宣布出關！　「不知道大家看到我會不會害怕」

貝佐斯示警科技股熊市到來！　「市場會教育人、教訓是痛苦的」

立夏後「5生肖財運旺爆」！Top 5投資手氣變強 Top 1做好3件事穩賺

美揭穿俄羅斯「併吞烏克蘭劇本」　烏東、赫爾松辦假公投

IG驚見高調賣快篩「免排隊找我」　他氣炸：當排隊的北七？

快訊／王欣儀、陳永德確診！北市議會累積7議員染疫

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

勸世男偷吃3P染性病　忍痛看女友嫁人

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

要與病毒共存！名醫曝口罩解封時機

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

他做5個月揭「台積電多操」　1數據驚呆眾人

不快篩不通報　醫：就是一個感冒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

Lulu不忍了：這才是我真正的樣貌

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

余天12年賠光5棟房！李亞萍股票賠百萬

更多

最夯影音

更多
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面