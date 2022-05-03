《平行視探》5月臺中獨家演出　打造歌劇院身體與影像的空間繪本

▲純白色Dance Lab創作的《平行視探》，從2021年眾多新藝計畫徵選作品中脫穎而出。

圖、文／臺中國家歌劇院提供

臺中國家歌劇院「新藝計畫」旨在育成中臺灣新銳藝術家，2022上半年以「影像與劇場」為主題，帶來由純白色Dance Lab創作的《平行視探》，影像創作者陳韋勝與肢體創作者張堅豪兩人以鏡頭敘事與肢體說故事的專長，與觀眾分享彼此生活與身體的記憶。5月21日至5月29日的週末在凸凸廳演出7場。邱瑗總監分享：「《平行視探》創作者都來自中部，2021年從眾多新藝計畫徵選作品中脫穎而出，評審一致看好，的確是值得關注的優勝作品！」

《平行視探》為陳韋勝和張堅豪首次合作，陳韋勝說：「專精影像和舞蹈領域的兩人很像兩條平行線，各有各的背景與專長，但合作過程透過互相觀看、翻譯，找到彼此故事的交會點。」這也是本次《平行視探》名稱的由來，即使具有不同背景、認知和思考邏輯，透過影像與肢體的「觀看」（視）和「接觸」（探），最終找到生活與經驗的交集。

張堅豪表示，凸凸廳將在本次演出中化為「身體與影像的空間繪本」，日常生活的細節都將濃縮在凸凸廳的純白空間中，為此更蒐集環保再利用、且極具生活感的紙箱作為佈景，輔以拍攝肢體及生活場景的影像，投放在凸凸廳3面牆上，雪白的空間化為熟悉的生活空間，結合舞者以肢體訴說的故事，讓觀眾彷彿置身在《平行視探》的日常魔幻時刻。



節目介紹

2022 NTT-TIFA 新藝計畫 純白色Dance Lab《平行視探》

5/21(六)～5/22(日) 13:30、17:00

5/28(六) 13:30、17:00；5/29(日) 17:00

凸凸廳

$400

了解更多：https://npacntt.tw/n03OabqE

觀看視角決定我們對事物的感受，影像藝術家陳韋勝與身體創作者張堅豪，打破身體與空間的限制，解構生活中的場景與片段，以影像與肢體重返記憶的時空場域，創造過去與現在的對話時空。藉由即時投影與空間的可塑性，打造零距離的觀看視角，以全新的舞蹈視覺體驗，帶領觀眾逐步走入生活中似曾相識的想像世界。

※全長約50分鐘，無中場休息

※建議7歲以上觀眾觀賞