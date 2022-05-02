兄妹亂倫產4兒「2重度殘疾」！他堅持是真愛　求政府讓2人合法結婚

▲兄妹亂倫產4孩「2重大殘疾」，全力爭取合法婚姻。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者趙蔡州／綜合報導

德國一名44歲男子斯圖賓（Patrick Stuebing）小時候遭父親家暴，因此被送到寄養家庭度過童年，直到22歲時才找到母親與妹妹，不料在相處過程中愛上妹妹，進而發生亂倫關係，2001至 2005 年間接連生下4個孩子，但其中2人是重度殘疾，但他沒有愧疚，反而希望政府可以修法，讓他與妹妹能擁有合法婚姻。

根據Daily Mail報導，斯圖賓出生於德國萊比錫，因為家暴被送到寄養家庭，離開前妹妹還沒有出生，他直到22歲時才找到母親，並搬入母親家與妹妹、同母異父的兄弟安德烈一起生活，但媽媽及安德烈不久後接連病逝，剩下兩人互相扶持生活，甚至因此萌生愛意。

幾個月後，斯圖賓與妹妹發生性關係，並於2001至 2005 年間接連生下4個孩子，但其中2人是重度殘疾，但他沒有愧疚，「當我們開始睡在一起時，我們甚至都不知道我們做錯了什麼，也沒有考慮用安全套」、「我們不知道睡在一起是違法的」。

▲斯圖賓說「我們不知道睡在一起是違法的」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

斯圖賓與妹妹亂倫產子，被當地法院先後判刑10個月、2年6個月有期徒刑，儘管如此他仍沒有對自己的行為愧疚，未來也會持續向政府爭取修法，「我們對於我們之間發生的事情並不感到內疚，我們希望廢除將亂倫定為犯罪的法律」。

斯圖賓的妹妹也說，「我們小時候並不認識，長大後的哥哥對我來說，就是一名普通男人，我們墜入愛河，我們的愛是真實的」、「我們無法抗拒，我們都相互吸引，然後本能接管了我們，就這麼簡單，我們跟隨我們的直覺和內心」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完