　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兄妹亂倫產4兒「2重度殘疾」！他堅持是真愛　求政府讓2人合法結婚

男生,情侶,台男,交往（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲兄妹亂倫產4孩「2重大殘疾」，全力爭取合法婚姻。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者趙蔡州／綜合報導

德國一名44歲男子斯圖賓（Patrick Stuebing）小時候遭父親家暴，因此被送到寄養家庭度過童年，直到22歲時才找到母親與妹妹，不料在相處過程中愛上妹妹，進而發生亂倫關係，2001至 2005 年間接連生下4個孩子，但其中2人是重度殘疾，但他沒有愧疚，反而希望政府可以修法，讓他與妹妹能擁有合法婚姻。

根據Daily Mail報導，斯圖賓出生於德國萊比錫，因為家暴被送到寄養家庭，離開前妹妹還沒有出生，他直到22歲時才找到母親，並搬入母親家與妹妹、同母異父的兄弟安德烈一起生活，但媽媽及安德烈不久後接連病逝，剩下兩人互相扶持生活，甚至因此萌生愛意。

幾個月後，斯圖賓與妹妹發生性關係，並於2001至 2005 年間接連生下4個孩子，但其中2人是重度殘疾，但他沒有愧疚，「當我們開始睡在一起時，我們甚至都不知道我們做錯了什麼，也沒有考慮用安全套」、「我們不知道睡在一起是違法的」。

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲斯圖賓說「我們不知道睡在一起是違法的」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

斯圖賓與妹妹亂倫產子，被當地法院先後判刑10個月、2年6個月有期徒刑，儘管如此他仍沒有對自己的行為愧疚，未來也會持續向政府爭取修法，「我們對於我們之間發生的事情並不感到內疚，我們希望廢除將亂倫定為犯罪的法律」。

斯圖賓的妹妹也說，「我們小時候並不認識，長大後的哥哥對我來說，就是一名普通男人，我們墜入愛河，我們的愛是真實的」、「我們無法抗拒，我們都相互吸引，然後本能接管了我們，就這麼簡單，我們跟隨我們的直覺和內心」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
8年來最冷5月！急凍15°C↓時間點曝　「恐再創紀錄」
兄妹亂倫產4兒「2重度殘疾」！求政府讓2人合法結婚
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兄妹亂倫產4兒「2重度殘疾」！他堅持是真愛　求政府讓2人合法結婚

烏無人機再擊沉「2艘俄快艇」！蛇島附近炸出火球　17秒影曝光

男和「性愛娃娃」談戀愛　2年來嚇跑所有人！他卻靠矽膠女戰勝孤獨

馬斯克推特開釋投資股票秘訣　媽媽發文憶當年：他14歲買股票漲3倍

毒販「假扮外送員」飆車送貨！遭警察巡邏攔查　外送箱內滿滿毒品

上班10年盜領14億！友利銀行資深職員挪用公款　助弟投資渡假村

紐西蘭海平面上升速度比預測快2倍　首都威靈頓提前面臨威脅

外媒驚曝：芬蘭將於5月12日決定申請「加入北約」

台灣旅客入境免隔離！紐西蘭睽違2年重啟國門　家人機場相聚淚崩

烏軍：白俄羅斯「確定參戰」　邊境領土發現白俄武裝部隊單位

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

金永大「我要去非洲」一開門都是記者　李聖經飛奔救人...直接滑壘糗到爆

機車停樹下遭鳥屎轟炸！　她笑噴狂拍：集體烙賽？

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

兄妹亂倫產4兒「2重度殘疾」！他堅持是真愛　求政府讓2人合法結婚

烏無人機再擊沉「2艘俄快艇」！蛇島附近炸出火球　17秒影曝光

男和「性愛娃娃」談戀愛　2年來嚇跑所有人！他卻靠矽膠女戰勝孤獨

馬斯克推特開釋投資股票秘訣　媽媽發文憶當年：他14歲買股票漲3倍

毒販「假扮外送員」飆車送貨！遭警察巡邏攔查　外送箱內滿滿毒品

上班10年盜領14億！友利銀行資深職員挪用公款　助弟投資渡假村

紐西蘭海平面上升速度比預測快2倍　首都威靈頓提前面臨威脅

外媒驚曝：芬蘭將於5月12日決定申請「加入北約」

台灣旅客入境免隔離！紐西蘭睽違2年重啟國門　家人機場相聚淚崩

烏軍：白俄羅斯「確定參戰」　邊境領土發現白俄武裝部隊單位

兒童疫苗8縣市開打「爸媽陷抉擇」　何美鄉：強烈建議1類孩子接種

清涼妹「街頭狂扭」IG被神出！網感動：請繼續行善　本尊回應了

周曉涵窗邊只包浴巾！　放送「白滑美背長腿」…網敲碗：求正面

50萬高額獎金3對3　領航猿球星盧峻翔、關達祐站台

周杰倫寫歌幫出道！　41歲女星結婚18年喜迎女兒「生產24hrs」哭了

K湯守住G1勝利太嗨「被他提醒」　錯失兩罰很失望以防守彌補

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

國際熱門新聞

兄妹亂倫產子　求政府讓亂倫合法

泡菜妹嗨用男友陰莖「套圈圈」　致瘀青骨折

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

男子和性愛娃娃「交往2年」嚇跑所有人

馬斯克母發文憶當年：14歲買股票漲3倍

拜登對台首項軍售喊停！　220億元自走砲案取消

新娘遭前男友當眾射殺　婚禮變葬禮

麥當勞員工曝「這飲料」絕對不要點

外媒爆普丁有2私生子　最大已7歲

俄羅斯外長：勝利日與烏克蘭戰爭無關

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

烏軍指「白俄已參戰」領土發現部隊單位

台灣入境免隔離　紐西蘭睽違2年重啟國門

車臣人被爆料連俄軍也殺　傷兵直接處決

更多熱門

相關新聞

無懼普丁！德國「拒用盧布」買俄天然氣

無懼普丁！德國「拒用盧布」買俄天然氣

在俄羅斯因發動戰爭被國際制裁後，總統普丁就要求所有「不友好國家」必須以盧布向俄購買天然氣，否則將立即「斷氣」。消息傳出後，高度仰賴俄國天然氣供應的德國就陷入尷尬地位，不過德國財政部長林德納表示，德國不打算用盧布購買俄羅斯天然氣，並正在盡一切努力，減少對俄羅斯能源的依賴。

亂倫11歲繼女15月！獸父認多次逞性慾硬上

亂倫11歲繼女15月！獸父認多次逞性慾硬上

美媒：德國準備禁運俄羅斯石油

美媒：德國準備禁運俄羅斯石油

德研究：BNT疫苗可能引發罕見肝炎！　症狀曝光

德研究：BNT疫苗可能引發罕見肝炎！　症狀曝光

陳建仁／Omicron橫掃全球下的國際疫情

陳建仁／Omicron橫掃全球下的國際疫情

關鍵字：

兄妹亂倫德國

讀者迴響

熱門新聞

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

未滿1歲女嬰「診所未篩」　羅一鈞公布原因

大學情侶合開義式餐廳　一氧化碳中毒奪3命

判斷幼童染疫嚴重性　醫：呼吸急促是主要指標

aespa遭男學生闖舞台合照爽喊：除了摸都做了

兄妹亂倫產子　求政府讓亂倫合法

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處　房東嚇傻

《女力》男星施暴「傳是曾國城乾兒子」　本尊出面回應！

上海安養院活人裝屍袋　苦主被救回現況曝光

台南Josh重回「16坪家暴現場」　慘況曝光

撈千萬刪光社群…聖結石「消失1個月近況曝光」！

好市多熟食部「1美食」漲價！網退坑不買了

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

開除確診者+提告？老闆怒還原經過

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面