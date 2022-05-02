男和「性愛娃娃」談戀愛　2年來嚇跑所有人！他卻靠矽膠女戰勝孤獨

▲斯托克斯（Alexander Stokes）和矽膠性愛娃娃談戀愛已經2年。（圖／翻攝自IG／ravenbunny8420，下同）

記者張寧倢／編譯

美國男子斯托克斯（Alexander Stokes）時常在Instagram上發布自己和擬真矽膠娃娃的合照，然而，性愛娃娃對他而言不只是興趣，更是「女朋友」。斯托克斯表示，自己已經和人造娃娃「談戀愛」長達2年，戀愛期間幾乎所有朋友都主動和他斷聯，他卻靠著娃娃成功克服了孤獨感。

根據《每日星報》報導，斯托克斯和一個真人大小的擬真性愛娃娃「咪咪」（Mimi）談戀愛，至今已經2年。他表示，自己對於「人造伴侶」的熱愛，並不是因為對真實的女人帶有敵意，而是因為有些事情本來就是這麼「古怪」。斯托克斯說，「咪咪」能滿足他的性衝動，減少焦慮感，促進了他的心理健康。

不過，斯托克斯也承認，自己曾經擁有多采多姿的社交生活，卻因為和「咪咪」談戀愛而受到影響，他看得出來，那些曾經和他一起聚會、社交圈內的人都普遍認為他的戀愛是一種恥辱，「我想，幾乎所有人都不再和我說話，也不再與我來往，是因為他們害怕不得不面對這件事或這尊娃娃。」

斯托克斯宣稱，和性愛娃娃的戀愛關係也帶來了積極影響，和他關係密切的親友都知道，他的生活各方面因為「咪咪」的存在都獲得改善，原本孤獨對他來說就像一種癌症，影響了各方面健康，而「咪咪」卻幫助他成功克服了孤獨感。斯托克斯表示，未來AI技術與人造伴侶的結合即將成真。

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