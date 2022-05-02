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毒販「假扮外送員」飆車送貨！遭警察巡邏攔查　外送箱內滿滿毒品

▲▼毒販「假扮外送員」飆車送貨！遭警察巡邏攔查　外送箱內滿滿毒品。（圖／翻攝自推特／@GMPCityCentre）

▲毒販假扮外送員遭警察攔查，外送箱內滿是毒品。（圖／翻攝自推特／@GMPCityCentre）

記者張方瑀／綜合報導

英國警方日前在巡邏時，發現有一名騎著機車的外送員行跡相當可疑，攔查後發現，這名男子根本是假外送「真販毒」，他的外送箱裡全裝滿毒品，準備沿路「送貨」給客人。

根據《曼徹斯特新聞晚報》報導，大曼徹特警方4月30日在街頭巡邏時，發現一名穿著速食餐廳制服的外送員，行跡可疑地騎著機車四處移動，跟蹤一陣子之後決定上前盤查，結果發現這名男子根本不是外送員，而是一名毒販，當時正到處進行毒品交易。

當地警方在推特公開當時逮補這名男子的照片，同時也能看到外送箱裡滿滿的都是毒品和紙鈔。警方在貼文中表示，「我們在路上看見這名可疑的外送員，在搜查之後，我們發現了比『主廚特餐』還要更令人驚訝的東西。」

這名「假外送員」隨即遭到警方以持有毒品、意圖供毒等罪名逮補，目前警方正在循線調查可能買家，但未提供更多細節。

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