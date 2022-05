毒販「假扮外送員」飆車送貨！遭警察巡邏攔查　外送箱內滿滿毒品

▲毒販假扮外送員遭警察攔查,外送箱內滿是毒品。(圖/翻攝自推特/@GMPCityCentre)



記者張方瑀/綜合報導

英國警方日前在巡邏時,發現有一名騎著機車的外送員行跡相當可疑,攔查後發現,這名男子根本是假外送「真販毒」,他的外送箱裡全裝滿毒品,準備沿路「送貨」給客人。

Dealeroo - We saw a delivery rider acting suspiciously today, upon searching him, we found more than the Chef’s Special!

He was then arrested for Possession with Intent To Supply Drugs & remains in police custody for questioning.

P.S. We’re sorry if you didn’t get your delivery! pic.twitter.com/6QCNTophey