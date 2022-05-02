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紐西蘭海平面上升速度比預測快2倍　首都威靈頓提前面臨威脅

▲▼ 紐西蘭北島水星灣的「熱水海灘」（Hot Water Beach）。（圖／達志影像／newscom）

▲紐西蘭北島水星灣的「熱水海灘」（Hot Water Beach）。（示意圖／達志影像／newscom）

文／中央社

根據今天公布的研究報告，紐西蘭部分地區的海平面上升速度是先前預測的兩倍，使得這個大洋洲國家兩大城市比預期提早數十年面臨風險。

法新社報導，自紐西蘭海岸線周圍收集、獲政府支持的資料發現，部分地區早已每年下陷3到4公釐，使得早就預期會出現的威脅加速來臨。

這些預測結果來自一項由政府資助、名為「紐西蘭海平面上升」（NZ SeaRise）的5年廣泛研究計畫，由數十名國內外科學家共同合作。他們的預報意味著有關當局推行氣候調適計畫的時間比預期要少得多，包括重新安置沿海社區。

紐西蘭首都威靈頓維多利亞大學（Victoria University）教授奈許（Tim Naish）是NZ SeaRise計畫共同領導人，這位專家形容預測結果「有點可怕」。

奈許說，雖然全球海平面預計到了2100年將上升約半公尺，但對紐西蘭許多地區來說，可能會接近1公尺，因為地層同時在下陷。

這對威靈頓來說是嚴峻的消息，預計到了2040年海平面可能上升30公分，這個升幅原本沒預期會在2060年前出現。以這般速度上升的話，威靈頓居民平均每年料將碰上百年一遇的水災。

奈許表示：「我們採取行動的時間變少。大家會比我們想像地更快看到極具破壞性的海平面上升影響。道路和地產將被淹沒。」

奈許說：「沒錯，這有點可怕，但還有時間，我認為必須以此方式看待。」他還說不能再坐以待斃。

數據顯示人口較多的北島（North Island）東南海岸線最易受災，但眾多海濱社區和城鎮都將受到衝擊。

擁有170萬人口、無疑是紐西蘭最大城市的奧克蘭（Auckland）尤其易受影響。根據預測，市中心濱水區和數個中心都市郊區的海平面上升速度將快50%，對房價和保險費率產生廣泛影響。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）說，已開始調適規劃，包括編列預算將一些社區和基礎設施遷離首當其衝的海岸線。

阿爾登並表示，紐西蘭人不應該接受海平面上升在短期內超出預期是不可避免的情況，每個公民都應該盡其所能減少碳排和氣候變遷衝擊。

全球海平面上升是由海洋受熱膨脹、陸地冰川融化以及格陵蘭（Greenland）和南極冰層融化引起。

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