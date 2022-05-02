台灣旅客入境免隔離！紐西蘭睽違2年重啟國門　家人機場相聚淚崩

▲紐西蘭睽違2年分階段重啟國門，4月對澳洲開放邊境，5月則對全球60個免簽國開放。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情在2019年底爆發後，紐西蘭隨即在2020年3月關閉邊境，除了遠在他國的家人無法團聚之外，也重創國內觀光業。隨著國際疫情趨緩，紐西蘭5月1日對包含台灣在內共60個免簽國家的完整接種旅客開放邊境，首批旅客在2日上午降落奧克蘭機場，許多分離已久的家人忍不住相擁而泣。

根據《衛報》報導，紐西蘭4月開放澳洲旅客入境後，5月1日開始對入境免簽的60個國家開放邊境。台灣旅客只要完整接種後，提交入境前檢測陰性證明，落地後檢測結果也是陰性，即可免隔離入境紐西蘭90天。

▲紐西蘭睽違2年重啟國門。（圖／路透）



來自洛杉磯的首批航班2日上午6時許在奧克蘭機場降落，許多在機場等待許久的紐西蘭民眾，一看到拉著行李走入大廳的家人，彼此忍不住相擁而泣。紐西蘭旅遊部長奈許（Stuart Nash）也拿著當地特產巧克力棒一起在機場迎接國際旅客。

奈許表示，雖然國家還沒完全恢復正常，但重新開放邊境就是朝正常生活又邁進一步，「對於來自北半球的美國、英國、德國、韓國、日本、新加坡和馬來西亞等國的旅客來說，今天就是一個里程碑，他們現在就可搭上飛機來紐西蘭。」

目前預計每週會有3萬多人入境紐西蘭，光是2日就有來自43個國家共9000名旅客抵達，數量是3月份的3倍之多。不過，這還是和疫情前每天有近2.5萬名旅客入境紐西蘭相距甚遠。

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