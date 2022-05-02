增至4死！全球「兒童不明肝炎」已近200例　印尼3孩童上月病逝

▲罹患不明肝炎的病童年齡約在1個月至16歲之間，大部分在10歲以下。（圖／CFP）

記者詹雅婷、張方瑀／綜合外電報導

全球至少12國通報近200起孩童不明肝炎病例，依據最新數據，死亡個案已增至4例。彭博2日報導，依據印尼衛生機構說法指出，光是4月，印尼就有3名孩童死於急性肝炎。

印尼衛生部周一說明，多名在首都雅加達住院的孩童出現症狀，包括噁心、嘔吐、嚴重腹瀉、發燒、黃疸、癲癇、失去意識，敦促若家長發現孩子出現上述症狀，要立即帶孩子就醫。衛生部正進行全面檢查以釐清病因，已發布通知加強全國疾病監測。

可能爆發時間與地點

2021年10月，美國阿拉巴馬州一間醫院首次發現不明孩童肝炎病例，當時有5名兒童因不明原因的肝臟損傷入院。世衛表示，截至2022年4月21日，全球已累計169例，其中以英國114例為最多，西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、義大利、挪威、法國、羅馬尼亞、比利時也出現零星個案。

到了4月28日，美國疾病管制與預防中心（CDC）發布全國示警，至少有5州出現確診或疑似病例。在此之際，日本也出現3例個案，新加坡證實一名10個月大嬰兒確診，印尼表示4月有3名孩童死於不明肝炎。

有多嚴重與常見症狀

受影響孩童年齡介於1個月至16歲之間，大多數個案在10歲以下。據WHO公布的169例病例數據，其中17例（約10%）需要進行肝移植。

腹痛、腹瀉和嘔吐之後會出現黃疸，皮膚或眼白會變黃，會檢測出嚴重的肝臟發炎症狀，肝酶指數明顯升高；大多數孩子都沒有發燒。肝臟發炎的其他症狀包含疲勞、食慾不振、尿液顏色變深、排便顏色變淺與關節疼痛等。

是什麼導致這種疾病？

發病原因目前尚不清楚，衛生當局和專家正在調查潛在誘因，包含有74名病童體內發現腺病毒感染，部分的人也感染了新冠病毒，但現階段無法釐清這些病毒的影響。

WHO表示，在所有病例中都未發現引發急性病毒性肝炎的常見病原體，包含A、B、C、D、E型肝炎病毒；病童也沒有其他風險因素，包含國際旅遊關聯等。目前出現病例的國家正在針對其他感染、化學品和毒素進行進一步檢測。絕大多數受影響的孩童沒有接種任何新冠疫苗，不可能是施打疫苗產生副作用所導致。

WHO認為，嚴重肝炎可能是一種腺病毒感染造成的結果，儘管罕見，但透過加強檢測，目前已發現更多此種病毒。腺病毒感染在新冠肺炎疫情大流行期間下降到低水平，但近來持續上升，使得幼兒更容易感染，此外也須留意可能出現的新型腺病毒。

腺病毒是什麼？

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）說法，腺病毒是能引起一系列疾病的常見病毒，包含感冒、發燒、喉嚨痛、支氣管炎、肺炎和腹瀉。依照WHO說法，人類可能感染的腺病毒有50多種，雖然它們最常引起呼吸道症狀，但也可能導致腸胃炎、結膜炎和膀胱感染。

WHO表示，目前超過40％的病童體內發現了腺病毒，在進行分子檢測時，有18例被確定為F型41腺病毒。然而令人困惑的部分是，腺病毒通常會自行分解，不會導致兒童出現嚴重疾病，而41型腺病毒通常會引起腹瀉、嘔吐和發燒，通常伴有呼吸道症狀，目前無法確認它是否會導致健康兒童出現肝炎。