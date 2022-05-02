北韓在豐溪里核實驗場挖2處新坑道　估將試爆戰術核武

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來被衛星影像捕捉到試圖整修豐溪里核試驗場於2018年被炸毀的坑道，疑似正計畫重啟進行核實驗。《北緯38度》指出，北韓近來正在豐溪里核試驗場挖掘2處新的坑道，疑似計畫進行戰術核武的核爆試驗，推測最多可進行爆發威力50kt（千噸）、120kt的兩次核實驗。

根據美國史汀生中心所經營的華府智庫《北緯38度》（38 North），北韓疑似為了進行新一波的核試驗，在咸鏡北道豐溪里核試驗場南門挖掘2處隧道，考量到工程規模與地形因素，推估最大可進行爆發威力50kt、120kt等兩次的核試驗。

不過由於北韓無法進行爆發威力到達界線的核實驗，因此依照平壤當局公開的圖表來看，其爆發威力恐怕遠比2017年實施的250kt核實驗還要小。

報導指出，豐溪里核試驗場擁有4個獨立的隧道，分別被稱為東門、北門、南門、西門，其中東門隧道於2006年進行一次核爆時因放射線汙染而永久關閉，之後北門隧道進行了5次核爆；至於2013年竣工的南門隧道、2017年開始挖掘的西門隧道雖然皆尚未實施核爆，不過2018年5月時便在外媒記者的見證之下被平壤當局炸毀。

今年3月起，北韓開始在豐溪里核試驗場南門隧道入口東側約50公尺處進行挖掘工程，因此外界推測平壤當局將於近期重啟核試。報導從南門隧道地區的地形、地質、過去平壤當局公開的隧道概要圖、挖掘的土石量分析，南門隧道2處坑道的最大深度為600公尺、450公尺，其可承受核爆的最大規模分別為120kt、50kt。

《北緯38度》表示，雖然平壤當局不排除在此處進行爆發力遠比承受最大規模還要小的核爆。不過其爆發威力應該是10至15kt，相當於進行戰術核武的核爆。

另外，北韓也有可能在豐溪里核試驗場南門隧道處，在萬塔山挖掘地下800公尺的坑道，其最大可承受282kt的核爆，不過其挖掘工程恐怕相當耗時。

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