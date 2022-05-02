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普丁還有2私生子！瑞士醫飛莫斯科替小三接生　大兒子已7歲

▲▼普丁的秘密情人、前奧運體操國手卡卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁的秘密情人、前奧運體操國手卡卡巴耶娃。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁的私生活一向神秘，目前僅對外證實有2名與前妻柳德米拉（Lyudmila）所生的女兒。近來有人向媒體爆料，普丁和秘密情人卡巴耶娃（Alina Kabaeva）育有兩名私生子，分別在2015年及2019年出生。

根據《每日郵報》報導，素有「俄羅斯第一情婦」之稱的38歲前奧運體操國手卡巴耶娃，又被稱作「秘密第一夫人」。儘管她和普丁的關係一直未獲證實，但據卡巴耶娃的友人透露，她在2015年及2019年就替普丁生下兩名兒子。

▲▼俄羅斯總統普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲俄羅斯總統普丁與卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

報導指出，卡巴耶娃的大兒子2015年在瑞士出生，是由一名俄裔瑞士籍的婦產科女醫師接生，據傳這名醫師和普丁相識30多年，兩人關係非常好，而二兒子則在「總統決議」下，讓這名醫生直接飛往莫斯科替卡巴耶娃接生，而兩名兒子出生時，普丁都不在場。

卡巴耶娃的友人表示，卡巴耶娃是個非常讓人喜歡女人，「她是一名真正的運動員，非常正直、不做作。」同時證實，她確實是普丁的情人，「卡巴耶娃沒有和其他人發展情侶關係，因為這對她來說太危險了。」

普丁和前妻柳德米拉（Lyudmila）在2013年離婚，他們育有2名女兒，分別是36歲的瑪利亞（Maria Faassen）和35歲的卡特琳娜（Katerina Tikhonova），而這兩位也是目前普丁對外正式承認的親生骨肉。

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