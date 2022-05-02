連爆Omicron亞變種　學者警告「突變速度未曾減緩」傳染力續攀升

▲美國科學家認為，Omicron出現一系列突變代表病毒變異速度並未減緩。圖為法國學生回歸校園，使用唾液進行病毒篩檢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

許多國家因Omicron疫情高峰已過，紛紛採取解封、共存政策。然而，科學家擔憂這可能太過樂觀，因為病毒仍持續變異，Omicron出現許多亞變種也證明了突變速度並沒有減緩，傳染性還會更高。美國杜蘭大學（Tulane University）病毒學家蓋瑞（Robert F. Garry）說，「病毒可能還有我們尚未看見的新把戲。」

《華盛頓郵報》報導，新冠病毒（SARS-CoV-2）進入全球傳播後，有數十億次機會重新配置基因，繼續進化，產生新的變種與亞變種，突變速度之快，讓科學家們保持謹慎，2年多來病毒沒有穩定地進入昏昏欲睡的老年狀態，事實上，還可能會變得更強。蓋瑞表示，儘管傳染性不及麻疹那麼強，「但可以肯定的是，它仍正在攀升。」

▲學者認為，新冠變種病毒的傳染性將逐步攀升。（圖／路透）

最新的新冠變異株稱為「BA.2.12.1」是Omicron家族的一支。根據美國CDC初步研究，這種病毒的傳染性比在美國佔主導地位的「BA.2」亞變種還要高出約25％。報導稱，BA.2.12.1使新冠病毒的傳染力又更進一階，而BA.2傳染力比原始Omicron更強，Omicron又比過去的Delta、Alpha等傳染性更高。雖然大多數的突變都對病毒不利，但只要出現一個突變能為病毒帶來優勢，自然選擇的過程將會有助於病毒傳播。

然而，目前的新冠疫苗都是基於2019年首見於武漢的原始毒株基因序列而研發，但目前已有許多病毒帶有的突變有利於避開中和抗體。美國福瑞德哈金森癌症研究中心計算生物學家布魯姆（Jesse Bloom）表示，病毒正以相當快的速度進化，「我確實認為，我們需要積極考慮是否應該更新疫苗，並盡快著手進行。」

▲Omicron疫情中，出現同時感染2種變異株而來的「重組病毒」案例。（圖／路透）

與此同時，Omicron也不斷出現新的亞變種，南非科學家已經辨識出BA.4和BA.5，初步實驗室研究顯示，新的變種善於避開染疫康復者的中和抗體，可能導致新的染疫浪潮。明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael T. Osterholm）表示，病毒的進化比最初學者預估的更快速、更廣泛。

儘管Omicron病毒致命程度不高，但傳染病專家表示，未來可能會出現更具致病性的變異株，而且當宿主同時感染2種不同的毒株時，病毒基因會互相糾纏，重組病毒。先前台灣曾通報的「XE」就是來自原始Omicron與BA.2毒株結合而成的重組病毒病例。

加州拉荷亞過敏和免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）所長薩非爾（Erica Saphire）推測，Omicron的突變以一種尚未被瞭解的方式改變了病毒，使其對於抗體的中和作用更有抵抗力，「它可能掌握了我們還沒發現的新方法。僅根據突變數量而言，它比我們預期得更難被中和。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》