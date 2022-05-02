希臘迎夏日旅遊季「解除入境限制」　戴口罩就能搭機！免疫苗證明

▲希臘疫情趨緩，宣布自5月起解除旅遊限制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情持續至第3年，許多國家紛紛採取與病毒共存的政策。希臘趕在關鍵的夏季旅遊旺季來臨之前，宣布取消國內外航班的防疫禁令，所有出入境旅客今後無須再出示疫苗接種證明、陰性證明等文件，只要戴口罩就能上飛機。

路透社報導，希臘為了迎接夏日旅遊旺季，民航局宣布自5月1日起，國內外航班的乘客與機組人員只需佩戴口罩就能搭機，取消了過去檢附疫苗接種證明、新冠康復證明或陰性篩檢結果證明的規定。迄今為止，希臘累計超過332萬例確診，2.9萬人因染疫死亡。

路透指出，希臘通常在4月24日的東正教復活節過後，即開始進入旅遊旺季，當局預估今年將迎來大量遊客，預期觀光收入可達到2019年疫情爆發前的80％水準。隨著病例降低，希臘的各地餐館與零售商店恢復至100％營業，沒有疫苗接種證明的顧客只要佩戴口罩就能進入店內。

另外，鄰近台灣的南韓也在今天（2日）開始正式取消戶外口罩禁令，是時隔566天以來，首次解除強制戴罩政策。南韓MBC記者一早上街發現，有民眾在上班路上還是習慣戴著口罩，但也有人已經摘下口罩。不過，南韓目前仍規定，在50人以上的戶外集會、演唱會，以及室內空間、大眾運輸工具上等場所需要戴上口罩。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》