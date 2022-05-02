莫德納「兒童疫苗」預計6月在美批准使用　輝瑞BNT有望同獲准

▲美國5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國生技公司莫德納（Moderna）首席醫療官1日表示，美國食品藥物管理局（FDA）準備在6月開會批准該公司替6歲以下兒童研發的新冠疫苗，公司有信心可以通過。

《華盛頓郵報》指出，莫德納向FDA申請批准其6個月至5歲兒童使用的新冠疫苗，輝瑞BNT則預計在未來幾週內提交6個月至4歲使用的疫苗完整數據。FDA藥物評估暨研究中心（CBER）主任馬克斯（Peter Marks）表示，目前已確認會在6月8日、21日和22日針對兒童疫苗召開外部顧問會議。

根據《路透社》報導，莫德納首席醫療官伯頓（Paul Burton）表示，FDA已擁有疫苗審查所需的全部核心基礎數據，所以公司有信心可以通過，「我們在年紀非常小的孩子身上看到的疫苗安全性令人感到安心。」

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）曾表示，美國食藥管理局（FDA）正在考慮「同時」批准授權輝瑞BNT與莫德納2家廠牌的幼兒疫苗。《Politico》先前曾報導，FDA試圖延後批准莫德納對兒童的2劑疫苗，以便和輝瑞BNT的第3劑同時獲得批准。

馬克斯對此表示，FDA不會為了等待另一款疫苗而刻意延後批准其他疫苗，一切取決於產品的應用和數據，並強調如果兩款疫苗都在一週內提交數據，就能同時密集地交給疫苗諮詢委員會，若有延誤，則會進行單獨的顧問會議，「如果這些公司的數據經得起安全性、有效性和品質審查，預計6月份就會批准一種或多種兒童疫苗。」

澳洲、加拿大、歐盟皆已批准6至17歲兒童及青少年接種莫德納疫苗，台灣6歲以上兒童也將在2日開打莫德納疫苗。不過，美國監管機構要求提交更多安全數據才能獲准，目前美國5至17歲兒童及青少年僅能接種輝瑞BNT疫苗。

►兒童今開打莫德納！還在猶豫「10大QA一次看」 有4徵象要就醫

►孕婦未打疫苗染疫「被迫25週早產」 醫曝恐怖下場：新冠侵蝕胎盤

►新加坡爆「兒童不明肝炎」首例疑似個案 10月大男嬰曾確診新冠