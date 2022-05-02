　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比爾蓋茲警告：更致命新冠變異株恐現世　傳播力更強

▲▼比爾蓋茲。（圖／路透）

▲比爾蓋茲透露，現階段新冠疫情大流行仍構成威脅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）警告，全球新冠疫情還沒結束，未來仍有可能出現傳播力更強、更致命的變異毒株，相關風險遠高於5%，迫切需要能阻止感染、效力更持久的新冠疫苗。

綜合金融時報、天空新聞等報導，比爾蓋茲認為應該建立一個由國際專家組成的團隊，集結流行病學等專業人士，進而達到快速識別全球衛生健康威脅，並加強各國之間的協調，且需要加大投資以避免另一場疫情大流行。

比爾蓋茲透露，現階段新冠疫情大流行仍構成威脅，未來出現更具傳播力、更致命變異毒株的風險遠高於5%，「我們甚至還沒看到最糟糕的狀況」。他也說，如今迫切需要效力更持久的疫苗阻斷感染傳播。

其實這並非比爾蓋茲第一次發出類似警告。2015年，他首次公開警告，世界各國還沒有為下一場不可避免的大流行做好準備。

自世界衛生組織2020年1月31日宣布把新冠疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」以來，全球估有超過620萬人染疫身亡，但近期數周的確診數及死亡數呈現下降趨勢。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，社會大眾仍需要對病毒保持警惕，許多國家新冠總體篩檢監測規模縮小，讓世界面臨病毒捲土重來的風險。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
美股暴跌將血洗台股？　金管會主委舉「遛狗理論」回應了
新北「居隔轉型」送中央無下文　侯友宜嘆：已經一個禮拜了
外交部報告提「中華民國台灣」　藍委怒咆哮：你是肖仔喔
迎新宿營「拔毛獻祭」大一生遭霸凌！　學長姐下場慘了
南橫爆了！通車首日6千車次湧入　最新措施出爐
每天買10張股票「今年將賺2500萬！」　本金曝光傻了
18歲先有後婚　雙寶媽當酒店妹養家：婆家沒把我當人看
內裝接近自強號！　體驗「類火車」1小時驚呆他
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅卸任前最後一次特赦！是否特赦李明博、李在鎔　最快今明揭曉

俄軍總參謀長親赴烏東前線　烏軍突襲！傳受傷急返俄治療

莫德納「兒童疫苗」預計6月在美批准使用　輝瑞BNT有望同獲准

希臘迎夏日旅遊季「解除入境限制」　戴口罩就能搭機！免疫苗證明

南韓戶外今起不用戴口罩！確診降至2萬例創87天新低　街頭實景曝

比爾蓋茲警告：更致命新冠變異株恐現世　傳播力更強

她深夜「躲家暴男」帶3孩攔巴士　18歲司機帥翻！直送親戚家被讚爆

俄羅斯外長曝「勝利日」與烏克蘭戰爭無關　俄軍正力阻核戰爆發

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

「孝女」借1624萬元稱遭恐嚇詐財　被戳破賭博全輸光

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

陸無人車竟自動向前開　穿越馬路巧停商店門口

文在寅卸任前最後一次特赦！是否特赦李明博、李在鎔　最快今明揭曉

俄軍總參謀長親赴烏東前線　烏軍突襲！傳受傷急返俄治療

莫德納「兒童疫苗」預計6月在美批准使用　輝瑞BNT有望同獲准

希臘迎夏日旅遊季「解除入境限制」　戴口罩就能搭機！免疫苗證明

南韓戶外今起不用戴口罩！確診降至2萬例創87天新低　街頭實景曝

比爾蓋茲警告：更致命新冠變異株恐現世　傳播力更強

她深夜「躲家暴男」帶3孩攔巴士　18歲司機帥翻！直送親戚家被讚爆

俄羅斯外長曝「勝利日」與烏克蘭戰爭無關　俄軍正力阻核戰爆發

瑞典外長林德：芬蘭幾乎確定即將申請加入北約

「孝女」借1624萬元稱遭恐嚇詐財　被戳破賭博全輸光

民進黨北市選戰內部民調曝光　他：蔣萬安說清楚「一件事」一定贏

人車塞滿南橫埡口平台　公路總局祭4招紓解恐怖車潮

文在寅卸任前最後一次特赦！是否特赦李明博、李在鎔　最快今明揭曉

疫情封路困高速！貨車司機「2袋麵包撐8天」遭貼封條禁止開窗下車

傳下令染疫員工隱匿足跡　日月潭五星飯店喊冤：可能是誤會了

哥哥叮嚀要顧車！　柴柴成最佳保全「嚴肅酷臉」認真執勤

兒科醫學會「挺打疫苗」！醫3考量願接種莫德納：出門都像賭博

醫美診所涉詐貸　生意差...幫人偽造「手術課程」拿走一半錢

女孩睡醒驚現自己躺在露台　穿睡衣渾身濕透劇痛疑夢遊

比報足跡有意義！他「1畫面」驚呆認證：社交距離APP真的有用

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

國際熱門新聞

新娘遭前男友當眾射殺　婚禮變葬禮

拜登對台首項軍售喊停！　220億元自走砲案取消

公務員上班狂看正妹辣照453小時！　丟臉下場曝

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

Omicron新亞變種恐掀新疫情！　專家曝1關鍵降衝擊

南韓戶外今起不用戴口罩！　首爾街頭實景曝

麥當勞員工曝「這飲料」絕對不要點

美國3追風者觀測龍捲風　返程時卻全數喪命

18歲護士吊屍醫院牆外　疑遭高層性侵殺害

俄軍通話「下令使用化武」殺死所有烏克蘭人

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

亞速鋼鐵廠撤離平民行動開始！　首批100人

車臣軍官炫戰績　直播一半炮擊慘死

「孝女」借1624萬元稱遭詐財　被戳破賭博全輸光

更多熱門

相關新聞

快篩陽被開除！他一確診更被老闆怒提告

快篩陽被開除！他一確診更被老闆怒提告

「我以為確診夠倒霉了，沒想到連工作都沒了！」一名男網友發文指控，他日前因身體不適而自行快篩，豈料篩出兩條線後便被咖啡店開除；事後，他因確定PCR陽性，按照流程要提供接觸者資料給新北市衛生局，結果便被咖啡廳提告，讓他超傻眼。

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

如果口罩解禁真會脫？　網友2原因超老實

如果口罩解禁真會脫？　網友2原因超老實

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

4天破5.5萬例　老闆威脅員工「染疫就開除」

4天破5.5萬例　老闆威脅員工「染疫就開除」

關鍵字：

比爾蓋茲新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

餐廳老闆夫妻身亡　員工自責痛哭

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

鳳梨全裸回嘴連千毅！「驚見19.5cm外露」

上海「恐怖活人裝屍袋」影片引網怒

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面