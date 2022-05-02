比爾蓋茲警告：更致命新冠變異株恐現世　傳播力更強

▲比爾蓋茲透露，現階段新冠疫情大流行仍構成威脅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）警告，全球新冠疫情還沒結束，未來仍有可能出現傳播力更強、更致命的變異毒株，相關風險遠高於5%，迫切需要能阻止感染、效力更持久的新冠疫苗。

綜合金融時報、天空新聞等報導，比爾蓋茲認為應該建立一個由國際專家組成的團隊，集結流行病學等專業人士，進而達到快速識別全球衛生健康威脅，並加強各國之間的協調，且需要加大投資以避免另一場疫情大流行。

比爾蓋茲透露，現階段新冠疫情大流行仍構成威脅，未來出現更具傳播力、更致命變異毒株的風險遠高於5%，「我們甚至還沒看到最糟糕的狀況」。他也說，如今迫切需要效力更持久的疫苗阻斷感染傳播。

其實這並非比爾蓋茲第一次發出類似警告。2015年，他首次公開警告，世界各國還沒有為下一場不可避免的大流行做好準備。

自世界衛生組織2020年1月31日宣布把新冠疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」以來，全球估有超過620萬人染疫身亡，但近期數周的確診數及死亡數呈現下降趨勢。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，社會大眾仍需要對病毒保持警惕，許多國家新冠總體篩檢監測規模縮小，讓世界面臨病毒捲土重來的風險。