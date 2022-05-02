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她深夜「躲家暴男」帶3孩攔巴士　18歲司機帥翻！直送親戚家被讚爆

▲▼英國一名18歲司機發揮善心，拯救一名婦女逃離家暴男。（圖／取自斯溫敦巴士公司）

▲英國一名18歲司機發揮善心，拯救一名婦女逃離家暴男。（圖／取自斯溫敦巴士公司，下同）

記者張寧倢／編譯

英國一名年僅18歲的巴士司機卡斯韋爾（Kyle Caswell）日前開末班車時，遇到一名媽媽帶著3名子女將他的車當街攔住，還說曾經對她施暴的前男友就在附近找她，於是卡斯韋爾決定向上司請求偏離路線，獲准後他直接將母子4人送到他們的親戚家。事件傳開後，網友讚賞他是「超級英雄」，議員、警方也向他致意。

根據BBC報導，威爾特郡斯溫敦（Swindon）的巴士司機卡斯韋爾雖然只有18歲，駕駛經歷只有6個月，但他卻在一夕之間成為家喻戶曉的善心司機，還得到斯溫敦巴士公司的表揚。卡斯韋爾4月駕駛一趟末班車時，突然有位帶著3個孩子的媽媽匆匆攔車，他原本心想跑得這麼急應該是怕錯過最後一班車，所以卡斯韋爾停在路邊讓他們上車。

▲▼英國一名18歲司機發揮善心，拯救一名婦女逃離家暴男。（圖／取自斯溫敦巴士公司）

然而，母子4人上車後，那位母親卻向卡斯韋爾說，她正在試圖躲避在附近找她的前男友，而前男友過去曾對她施以家暴和虐待。卡斯韋爾原本像往常一樣繼續開完剩餘的路線，但越靠近終點，就離母子上車的地點越靠近，於是卡斯韋爾當機立斷地通報上司情況，並要求偏離路線，最終在經過終點站後，他直接把車子開到母子的一名親戚家，使他們逃過可能發生的悲劇。

受幫助的女士感到既驚訝又感激，不斷向司機道謝。卡斯韋爾說，上司非常支持他的決定，希望他能保護女士的安全，「我真的很高興能幫助她，換作其他乘客我也會這樣做，因為確保他們的安全就是我的工作。」巴士公司經理表示，他們以卡斯韋爾這樣優秀的司機為榮，在招募新人的同時也在尋找能提供優質服務的人才，而卡斯韋爾就是表率。

事件傳開後，網友大讚卡斯韋爾是「你是超級英雄」、「了不起的年輕人」，還有網友直接私訊他說，「非常謝謝你，我自己也經歷過這種事，你為我們帶來一些人性的希望」。南斯溫敦議員Robert Buckland和威爾特郡警局公共保護部門警長Ben Mant也雙雙讚揚了卡斯韋爾的善心事蹟。

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