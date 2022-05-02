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累計18468確診者居家照護　新北關懷中心電話即起擴增至100線

▲▼新北市COVID-19居家照護關懷中心話務服務擴增至100線。（圖／新北市府提供）

▲新北市COVID-19居家照護關懷中心話務服務擴增至100線。（圖／新北市府提供）

記者皮心瑀／新北報導

近期國內確診者及居隔人數持續攀升，為照顧本市大量居家照護及居隔者生活需求，新北市府自2日起將「居家照護關懷中心」電話服務由24線大幅擴增為100線，後續並視疫情最高可擴線至300線。市長侯友宜今早特別視察關懷中心擴大服務情形，並期勉能讓每位在家照護或居隔民眾都能獲得適當照護。

侯友宜表示，至1日為止，新北市居隔列管數也超過37,681人、居家照護者18,468人，共計56,149人民眾詢問的問題也暴增，29區公所、衛生所、關懷中心每日接到超過6萬通以上電話，因此特別將「居家照護關懷中心」移至市府6樓大禮堂，投入各局處及志工人力，並完成300線話線之整備，隨時可視疫情調整服務量能，讓輕症確診者可以居家安心照護，也能保留醫療量能應變中、重症患者及高風險個案。

侯友宜說，「居家照護關懷中心」擴線服務持續執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。服務專線:02-82591520，服務時間自上午9點至晚間9點，其餘時段可撥1999電話錄案後轉相關組別後續處理。

此次擴線，除了各局處同仁踴躍投入支援，並特別招募1000位以上具電話諮詢經驗之志工投入服務，諮詢志工不但要有清晰的頭腦回應各種問題，更具備輔導與溝通技巧，可協助安撫民眾不安情緒，加上2500名志工在協助進行防疫、送餐送藥、清消、生活關懷等工作，計有3500名志工在新北疫情艱困時刻全力相挺，讓民眾感受到新北的溫暖。

另外，市府也建置「新北市居家照護網」，提供詳盡居家照護及檢疫隔離相關資訊，包括常見問題懶人包、生活攻略、iCare App手機設定指引、防疫資源、校園防疫、衛教小學堂等，並隨時依最新防疫規定更新相關內容，民眾可多利用（點我查詢）

鑑於Omicron變種病毒高傳播率，未來居家照護及居家隔離人數勢必還會上升，目前新北第3劑疫苗涵蓋率為59%，市府也呼籲民眾提升自我保護力，未接種第3劑疫苗者請趕快接種。

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