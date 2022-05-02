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拜登政府對台首項軍售喊停！　220億元自走砲案取消

▲▼美國正式同意對台M109A6自走砲軍售案。（圖／US Army）

▲美國去年正式同意對台M109A6自走砲軍售案。（圖／US Army）

記者張靖榕／綜合報導

美國軍事經濟力挺烏克蘭，影響軍工業生產能量，拜登上任後的第一項美國軍售台灣「M109A6自走砲案」，總價7.5億美元（約新台幣220億元），近日由國務院通知我國全面喊停。國防部證實美方告知最快在2026年後才能交貨，將繼續與美方協調。

拜登政府在俄烏開戰以前就已開始援助烏克蘭軍備，開戰後軍援量能更是愈開愈大，近日總統拜登更宣布要加大援助烏克蘭。

《聯合報》引述我國防部證實，拜登政府軍售台灣「M109A6自走砲案」，因產線受到排擠，美國國務院告知最快將於2026年後才能交貨，國防部考量我國防衛作戰精準打擊火力的需求，將持續和美方溝通，並已協同美方研擬採取精進替代方案。

拜登政府去年8月透過國防安全合作局（DSCA）宣布，將軍售台灣包括新型M109A6自走砲等軍備共7.5億美元，但我軍方近日表示接獲美國務院通知，受俄烏戰爭影響，要求全面停止此項軍售案，全案擬撤案，將劃定的預算繳回國庫。

美方先前也藉不提供邀價書的方式，要求我國停止12架海軍MH-60R反潛直升機的「神鷹三號」採購案，我國防部要求海軍將三讀通過的機密預算案在6月15日前完成撤案程序。

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