裴洛西訪烏承諾持續援助　嗆俄「惡霸」：烏克蘭絕不能屈服

▲美國聯邦眾議長裴洛西到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社基輔1日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西昨天造訪烏克蘭首都基輔，並與烏國總統澤倫斯基會面。她今天敦促烏國切勿在面對「惡霸」時退縮，並透露雙方會商內容包括人道援助、戰後重建等。

與澤倫斯基會談後的隔日，裴洛西（Nancy Pelosi）在波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）召開記者會表示：「不要受惡霸欺負。如果他們製造威脅，你們絕不能退縮。這就是我的看法。我們是來作戰的，你們絕不能向惡霸屈服。」

裴洛西在記者會上說，雙方會談重點包括「安全、人道主義援助、經濟援助以及贏得勝利後的重建工作」。

她說：「我們離開時，不僅對需要做的事情有了更堅定且更即時的了解，還從參與戰鬥的人身上感受到更深刻的欣賞和啟發。」

裴洛西在美國總統繼承順位排第二，僅次於副總統。繼上月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問烏國之後，她也成為烏克蘭戰爭爆發以來，訪問當地層級最高的美國領袖。

根據澤倫斯基辦公室稍早發布的影片，在會面過程中，裴洛西告訴澤倫斯基：「我們的來訪，是為了感謝您為自由而戰…我們承諾，在戰爭結束之前，我們會一直為您提供支持。」

澤倫斯基也透過推文感謝美國「協助維護我國主權和領土完整」，以及「在烏克蘭對抗俄羅斯侵略的戰爭裡，帶頭展現支持」。

偕同裴洛西訪問基輔的國會代表團成員、前陸軍遊騎兵（Army Ranger）、眾議院情報委員會成員柯羅（Jason Crow）也說，必須確保烏國擁有「贏得勝利所需的一切」。

他說：「我們無意維持僵局，也不想重返現狀。美國的目的就是獲勝，而且要與烏克蘭一起取得勝利。」