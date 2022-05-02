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亞速鋼鐵廠撤離平民行動開始！　首批100人將抵札波羅熱

▲▼官員透露，亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離行動自4月29日已開始。（圖／路透） 

▲聯合國證實，亞速鋼鐵廠撤離行動自4月29日已開始。（圖／路透）

文／中央社1日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，已從烏克蘭東南部港市馬力波遭圍困的亞速鋼鐵廠疏散大約100名平民。

俄羅斯國防部宣稱的撤離人數則較少，為80人。俄國國防部還說：「那些希望前往基輔政權控制地區的人，已被移交給聯合國和紅十字國際委員會（ICRC）的代表。」

一名路透社攝影師看到，數十名平民抵達抵達位於頓內茨克州貝齊米納村（Bezimenne）的臨時收容中心，當地位於馬力波東方約30公里，屬親俄分離主義分子控制地區。聯合國隨後證實，撤離亞速鋼鐵廠（Azovstal）平民的行動自4月29日就已開始。

聯合國人道事務協調廳發言人阿布瑞烏（Saviano Abreu）表示：「聯合國證實，亞速鋼鐵廠的安全通道行動正在進行，這項計畫有賴紅十字國際委員會和衝突雙方的共同合作。」

他說：「現在，隨著行動持續進行，我們將不會透露更多細節，因為這可能危及平民和車隊的安全。」

目前從鋼鐵廠撤離的民眾中，包括年幼的兒童。俄軍的猛烈砲火讓馬立波成為地獄之際，他們只能蜷縮在地下掩體中，躲在毯子下瑟瑟發抖。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）先前透過推文宣布，首批100名撤離平民將於5月2日抵達烏國掌控的中部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）。


 

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