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孕婦產前偷情「怕寶寶基因改變」求救蘇怡寧　網驚嚇：資訊量太大

▲▼幼兒,超音波,懷孕,檢查,遺傳,當爸爸媽媽。（圖／記者姜國輝攝）

▲一名孕媽產前偷情，卻擔心「寶寶基因改變」，連親子鑑定結果都不信...（示意圖／與內文無關／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧常在粉專上替孕媽們解惑，怎料今年2月有一名已婚女子私訊求救，稱自己懷孕後期「不小心」跟別人發生關係，擔心小孩基因會跟著改變。當時蘇怡寧回覆，不會有這種情況，不料女子2個月後又私訊，說孩子已經出生，也作了親子鑑定沒問題，但她還是擔心寶寶變成別人的種，讓蘇怡寧當場傻眼。

蘇怡寧在臉書貼出對話紀錄，可見這名人妻2月12日就曾私訊請教「懷孕後期不小心跟別人發生關係，肚子小孩基因會改變成別人的嗎？現在要生了，前幾天不小心犯錯，怕基因會因此改變。」蘇則簡短回覆「基因不會改變」。

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不過，女子不安心，仍憂心追問「所以小孩肯定是老公的嗎？因為我實在不敢當面問醫生，很憂鬱很後悔」但蘇怡寧並未再回覆。怎料事隔2個月，女子再度上門諮詢，讓他看了差點暈倒。

4月30日下午，女子再次私訊「請問醫生，孩子出生後一個月，夫妻小孩3人有去ＯＯ做親子鑑定，有法律效力的，結論是老公的確定率99.999％，那還有需要再去別間大醫院重驗第二次確保安心嗎？也許是心理問題（強迫症），所以想請醫生幫我解答。」

過了3小時，女子疑似擔心蘇怡寧沒看到，又傳了一次同樣內容，直到看到被已讀不回，竟又私訊「？？？看來醫生看過了，但不想理我，難過，這問題對我來說很重要，希望看到你的解答。」讓蘇怡寧忍不住回覆「？？？醫院給你答案，你都不相信了，你跟我要解答？」

▼女子偷情後備受煎熬，直到孩子出生，仍希望蘇醫師重複保證。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

▲▼孕婦產前偷情「怕寶寶基因改變」求救蘇怡寧　網驚嚇：資訊量太大。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

許多網友看完紛紛留言，「智商堪慮」、「知道被已讀不回就好」「資訊量太大...我吸收一下」、「我以為我在什麼落後國家才會看到這種言論」、「老公為什麼會答應去做親子鑑定」、「想知道媽媽多漂亮」、「她竟然還沒放棄！？」、「為什麼這些人這麼輕易有小孩…」、「我比較想知道背後的故事」、「她的子宮開了Wi-Fi還是藍芽共享？」

還有人點破關鍵，「到底偷吃的罪惡感要多少人背書才能幫她化解」、「富有知識只能戰勝一些人；沒有知識可以打敗所有人」、「這是心理問題，不是數據可以解決的，他需要一個專業人士背書告訴他沒錯」。

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