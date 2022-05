俄軍通話「出動化武部隊」殺死所有烏克蘭人　從世界地圖上抹去

▲烏軍截獲通話,俄軍已經出動化學部隊,打算殺光所有烏克蘭人。(圖/路透社)



記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭安全局4月29日公布截獲的通話,一名前線俄軍疑似與媽媽的女性通話,在對話內容中俄軍阿兵哥提到,普丁已經下令化學部隊出動,前線的部隊也已經被通知,要殺光所有烏克蘭人,要讓烏克蘭這個國家,從此在世界地圖上消失。相關的通話內容,已被知名翻譯者Dmitri翻譯成英文,在推特上瘋傳。

媽媽提到,在哈爾科夫還有頓巴斯,似乎都遭遇到很猛烈的攻擊,亞速鋼鐵廠至今都還沒有拿下。

阿兵哥表示,沒錯,但普丁已經下令化學部隊出動。媽媽再次確認,「什麼部隊?」

阿兵哥說,就是化學部隊,在同袍之間已經通知彼此,所有人都要殺掉,女人、小孩、每個人。媽媽再次確認,「誰說的?」

阿兵哥表示,不重要,總之就是下令每個人都要殺掉,烏克蘭人必須被連根拔除,這個國家將從此在世界地圖上抹去。

媽媽說,不是他們(烏克蘭人),都是美國人造成的,是他們長期以來,使出各種詭計妨礙我們。

阿兵哥說,他們(烏克蘭人)想要戰爭,他們自作自受。

媽媽說,不是烏克蘭人,都是...... 你知道的......。

Crazy talk from a Russian soldier who believe it's necessary to kill all the Ukrainians.



Again, as ridiculous as it may sound to read, it seems to be a legit call. https://t.co/rhwdhhAHJa pic.twitter.com/kKTwQy29d7