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俄軍通話「出動化武部隊」殺死所有烏克蘭人　從世界地圖上抹去

▲▼馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）遭空襲。（圖／路透社）

▲烏軍截獲通話，俄軍已經出動化學部隊，打算殺光所有烏克蘭人。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭安全局4月29日公布截獲的通話，一名前線俄軍疑似與媽媽的女性通話，在對話內容中俄軍阿兵哥提到，普丁已經下令化學部隊出動，前線的部隊也已經被通知，要殺光所有烏克蘭人，要讓烏克蘭這個國家，從此在世界地圖上消失。相關的通話內容，已被知名翻譯者Dmitri翻譯成英文，在推特上瘋傳。

媽媽提到，在哈爾科夫還有頓巴斯，似乎都遭遇到很猛烈的攻擊，亞速鋼鐵廠至今都還沒有拿下。

阿兵哥表示，沒錯，但普丁已經下令化學部隊出動。媽媽再次確認，「什麼部隊？」

阿兵哥說，就是化學部隊，在同袍之間已經通知彼此，所有人都要殺掉，女人、小孩、每個人。媽媽再次確認，「誰說的？」

阿兵哥表示，不重要，總之就是下令每個人都要殺掉，烏克蘭人必須被連根拔除，這個國家將從此在世界地圖上抹去。

媽媽說，不是他們（烏克蘭人），都是美國人造成的，是他們長期以來，使出各種詭計妨礙我們。

阿兵哥說，他們（烏克蘭人）想要戰爭，他們自作自受。

媽媽說，不是烏克蘭人，都是...... 你知道的......。

阿兵哥說，是誰正在跟我們戰鬥，不就是烏克蘭人，我會盡我所能，對他們為所欲為，射殺所有我所能射殺的東西。

媽媽又問，你想做什麼？

阿兵哥說，射殺所有我所能射殺的東西，在每個烏克蘭人的額頭上，用刀子刻下「逆卍字」。媽媽此刻陷入沉默。

阿兵哥最後補充，可惜身邊沒有烏克蘭的國旗，不然就可以把它燒掉，等回國之後再把這段影片上傳。

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