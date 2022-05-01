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協助運送援烏物資！　日本自衛隊C-2運輸機出發前往杜拜

▲▼運送援烏物資！　日自衛隊運輸機出發杜拜。（圖／日本防衛省）

▲日本首批運輸機出發前往杜拜載運物資。（圖／日本防衛省）

記者王佩翊／編譯

日本航空自衛隊C-2運輸機1日出發前往杜拜，協助將毛毯等援烏物資運往波蘭，而這也是日方此次支援行動中派出的首架運輸機。航自至6月底為止，每週都會執飛一次運輸機，持續協助運送所需物資到烏克蘭的鄰國波蘭或羅馬尼亞。

根據《共同社》報導，日本航空自衛隊的這架C-2運輸機1日上午從埼玉縣的入間基地起飛，接下來將飛往位於阿拉伯聯合大公國的杜拜，裝載毛毯等救援物資後，再返往波蘭。而運輸機在出發前也舉行了出國儀式。

防衛副大臣鬼木誠叮囑執飛隊員稱，「我們透過經驗與能力來支援運輸需求，可以幫助面臨困難的烏克蘭難民，這樣的行動展現了國際社會的團結，希望你們能牢記這一點，並完成任務。」

日本政府早前曾經受到聯合國難民署（UNHCR）的請託，因此進行協商調整，最終決定派機前往當地支援。日本PKO法（國際和平協力法）內提到，自衛隊如果是為了「人道的國際救援行動」可以出動至海外執行任務，因此當局應UNHCR請求，根據PKO法（國際和平協力法）派遣自衛隊的運輸機協助運送物資。

日方原本計畫先赴阿拉伯聯合大公國與印度裝載物資，再運送至烏克蘭鄰國波蘭和羅馬尼亞。但是印度卻臨時反悔，拒絕接納日本自衛隊飛機。據悉，印度疑似是因為與俄羅斯關係深厚，且俄羅斯一直以來也是印度武器與軍事裝備的主要進口國，因此才會臨時反悔。

另外，根據日本政府相關人員指出，日本上一次派出自衛隊機至海外支援已是19年前。2003年為了支援伊拉克，日本曾派遣自衛隊的運輸機至當地。

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