協助運送援烏物資！　日本自衛隊C-2運輸機出發前往杜拜

▲日本首批運輸機出發前往杜拜載運物資。（圖／日本防衛省）
記者王佩翊／編譯
日本航空自衛隊C-2運輸機1日出發前往杜拜，協助將毛毯等援烏物資運往波蘭，而這也是日方此次支援行動中派出的首架運輸機。航自至6月底為止，每週都會執飛一次運輸機，持續協助運送所需物資到烏克蘭的鄰國波蘭或羅馬尼亞。
根據《共同社》報導，日本航空自衛隊的這架C-2運輸機1日上午從埼玉縣的入間基地起飛，接下來將飛往位於阿拉伯聯合大公國的杜拜，裝載毛毯等救援物資後，再返往波蘭。而運輸機在出發前也舉行了出國儀式。
防衛副大臣鬼木誠叮囑執飛隊員稱，「我們透過經驗與能力來支援運輸需求，可以幫助面臨困難的烏克蘭難民，這樣的行動展現了國際社會的團結，希望你們能牢記這一點，並完成任務。」
日本政府早前曾經受到聯合國難民署（UNHCR）的請託，因此進行協商調整，最終決定派機前往當地支援。日本PKO法（國際和平協力法）內提到，自衛隊如果是為了「人道的國際救援行動」可以出動至海外執行任務，因此當局應UNHCR請求，根據PKO法（國際和平協力法）派遣自衛隊的運輸機協助運送物資。
日方原本計畫先赴阿拉伯聯合大公國與印度裝載物資，再運送至烏克蘭鄰國波蘭和羅馬尼亞。但是印度卻臨時反悔，拒絕接納日本自衛隊飛機。據悉，印度疑似是因為與俄羅斯關係深厚，且俄羅斯一直以來也是印度武器與軍事裝備的主要進口國，因此才會臨時反悔。
另外，根據日本政府相關人員指出，日本上一次派出自衛隊機至海外支援已是19年前。2003年為了支援伊拉克，日本曾派遣自衛隊的運輸機至當地。
自衛隊は、#航空自衛隊 航空支援集団を基幹とするウクライナ被災民救援空輸隊等を編成し、C-2輸送機等により、６月末までの間、国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）がＵＡＥ(ドバイ)に備蓄している人道救援物資をポーランドとルーマニアに輸送します。 pic.twitter.com/fJvs7d6Quk— 防衛省統合幕僚監部 (@jointstaffpa) May 1, 2022
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