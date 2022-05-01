納粹象徵？　俄勝利日彩排驚見「同款紅臂章」白圈黑字相似度極高

▲俄羅斯軍人4月28日在彩排勝利日閱兵時，被拍到使用紅臂章配上白圈黑字，讓人聯想起納粹臂章設計。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯將每年的5月9日定為「勝利日」（Victory Day），以紀念二戰時納粹德國宣布無條件投降的重要歷史時刻。近來，總統普丁多次以「新納粹主義」抨擊並以此為由出兵烏克蘭。然而，俄軍4月28日集結於莫斯科，彩排勝利日閱兵時，卻被拍到士兵配戴的紅臂章設計與納粹臂章相當類似，引發網友熱議。

Red armbands, white circle, black symbol



Russian fascists prepare for a parade to celebrate their war and genocide in Europe



«МНЕ НЕ СТЫДНО»

"I AM NOT ASHAMED"

(motto of the rashists) pic.twitter.com/ozwhrTSSXL — Michael MacKay (@mhmck) April 30, 2022

推特用戶@mhmck於自介欄宣稱他是畢業於倫敦政治經濟學院的博士麥凱（Michael MacKay），經常在推特上分享烏俄戰爭相關消息的他，帳號吸引10.6萬網友追蹤。麥凱於台灣時間1日上傳了4張俄軍彩排閱兵的照片，其中都能看見有士兵配戴著紅色臂章，上頭還有白色圓圈和黑色文字。

麥凱批評，「這些俄羅斯法西斯份子正準備舉辦一場閱兵，以慶祝他們在歐洲進行的戰爭與種族滅絕。」而「紅臂章、白圓圈、黑符號」正是過去納粹德國使用的臂章設計，這篇貼文迄今已3600人按讚、逾千人轉發。

網友們紛紛在底下留言，「戴上臂章的人不覺得這有什麼不對嗎？」、「在各種設計中，他們選擇了這個？這不是巧合，令人作嘔」、「俄羅斯挪用了納粹主義的各種元素，但這種意識形態二戰時幾乎快毀了他們」、「中間的號碼應是隊伍行列編號」、「沒人停下來問他旁邊的人這是不是玩笑嗎？難道所有俄羅斯人都看不到正在發生的事？」、「我從沒想過會在有生之年再次看到納粹主義公然復甦」。

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