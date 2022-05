納粹象徵？　俄勝利日彩排驚見「同款紅臂章」白圈黑字相似度極高

▲俄羅斯軍人4月28日在彩排勝利日閱兵時,被拍到使用紅臂章配上白圈黑字,讓人聯想起納粹臂章設計。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

俄羅斯將每年的5月9日定為「勝利日」(Victory Day),以紀念二戰時納粹德國宣布無條件投降的重要歷史時刻。近來,總統普丁多次以「新納粹主義」抨擊並以此為由出兵烏克蘭。然而,俄軍4月28日集結於莫斯科,彩排勝利日閱兵時,卻被拍到士兵配戴的紅臂章設計與納粹臂章相當類似,引發網友熱議。

Red armbands, white circle, black symbol



Russian fascists prepare for a parade to celebrate their war and genocide in Europe



«МНЕ НЕ СТЫДНО»

"I AM NOT ASHAMED"

(motto of the rashists) pic.twitter.com/ozwhrTSSXL