玩沙後全身奇癢睡不著！男童遭幼蟲「鑽入掌心」　11天痛苦經歷曝

▲亞當在玩沙時遭幼蟲鑽入掌心，左圖為幼蟲還在掌心內活著的時候，而右圖則是幼蟲死掉之後的照片。（圖／翻攝自Facebook／Munni Hasan II）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞3歲男童亞當（Adam Danial）在玩沙後，身體奇癢無比，雙掌也疑似「有東西在鑽動」，痛得他夜不能寐、食不下嚥，即使吃了醫生開的抗生素，也未見好轉。男童的父母懷疑，兒子可能是在玩沙時，遭寄生蟲鑽入體內，才導致身體出現狀況。而這名可憐的男童也在經過11天的治療後，終於恢復健康。

綜合當地媒體報導，男童的母親慕妮（Munni Hasan）4月29日在Facebook指出，她在開齋節期間與兒子一起回到鄉下老家，並讓兒子在附近的沙堆玩沙，沒想到兒子隔天就不斷抱怨身體發癢、雙掌疼痛，不過慕妮並未在兒子身上看見紅疹。

慕妮並不清楚兒子的身體出了什麼問題，但小亞當的健康狀況愈發嚴重，不止晚上睡不著覺，就連食慾也受影響導致體重下降。據亞當所述，有一個東西鑽入了他的雙掌，不斷在掌心鑽動，透過皮膚表層也可見到蟲子正在亞當的掌心蠕動。

慕妮懷疑，兒子應該是在玩沙後沒洗手，才導致幼蟲鑽入掌心，於是慕妮趕緊帶兒子到附近的診所去接受治療。不過，醫師懷疑亞當可能只是被蚊蟲叮咬，於是只給他開了一些驅蟲藥，並讓亞當服用3天的抗生素。

然而，到了第6天，亞當的手依舊沒有痊癒，因此慕妮只好帶兒子到另一家診所尋求治療。慕妮表示，「第2個醫生給亞當開了阿苯達唑（Albendazole）驅蟲藥後，亞當的情況才終於有所好轉，我們明顯可見，他掌心的蟲子已經死去，而且他也不再感到疼痛，唯一的變化就是他手上的皮膚現在變得比較硬了」。

慕妮表示，自己分享這個可怕的經驗並不是要恐嚇大家，只是希望各位家長可以吸取前車之鑑，敦促小孩在玩沙後一定要記得洗手，「還好我的小亞當現在已經康復了，不過他現在看到沙子就很害怕」。