美國3男大生當「追風者」奔赴龍捲風現場　返程時卻全數喪命

▲美國堪薩斯州4月29日發生恐怖巨型龍捲風。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國堪薩斯州出現巨型龍捲風，造成上千棟房屋被毀，多人受傷。據報導，美國奧克拉荷馬大學有3名氣象學系的學生也開車前往當地追逐龍捲風動向，順利完成「追風」任務後，4月29日返程途中還在車上向友人傳送了自拍照，不料，隨後卻發生車禍全員慘死，搞笑自拍照也成為3人的最後身影。

▲美國3名男大生嗨當追風者，奔赴堪薩斯州觀察龍捲風，卻在返程遭遇死亡車禍。（圖／翻攝自推特）

根據美媒NBC、英國《鏡報》報導，美國奧克拉荷馬大學發言人Mackenzie Scheer證實，有3名學生不幸逝世。奧克拉荷馬高速公路巡警表示，這3名專攻氣象學的學生29日一直在堪薩斯州追逐龍捲風動向，卻在驅車返回諾曼地區途中面臨暴雨，約於晚間11時30分車輛不慎打滑而停在外線車道，隨後即遭一輛卡車撞上。

▲堪薩斯州龍捲風狂捲，破壞上千棟房屋。（圖／翻攝自推特）

警方稱，由於3人當天曾在車上拍了一張自拍照，傳給友人報平安，不料，幾個小時後朋友發現他們的GPS定位有一段時間沒有移動，才打電話給高速公路巡警報案。不幸的是，救難人員花了5個多小時才把學生們從車內拉出來，但3人被宣布當場死亡，卡車司機送醫治療後已經出院。

警方表示，死者分別是20歲的駕駛奈爾（Nicholas K. Nair）、19歲的蕭特（Gavin A. Short）與22歲的布魯克斯（Drake H. Brooks）。巡警隊中尉Phillip Ludwyck表示，龍捲風發生時，可能會有數千名追風者試圖追蹤風暴，導致交通變得擁塞，「所以事故就這樣發生了。」

此前，堪薩斯州住宅區29日傍晚遭受龍捲風的嚴重破壞，幾輛汽車被捲起撞上教會大樓外牆，樹木連根拔起，屋頂吹翻，民宅牆壁倒塌。除了堪薩斯州龍捲風災難警示一直持續到隔天凌晨4時，內布拉斯加州也受到龍捲風的影響。

Destructive tornado tearing through Andover KS minutes ago pic.twitter.com/O5KL1Zdcrk — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) April 30, 2022

Highest-res drone footage of the Andover, KS #tornado which has received a preliminary rating of EF3. Note how the tornado propagates via vortex dynamics and likely terrain. Incredibly, no lives were lost by this tornado pic.twitter.com/FJDBH8TAv6 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) April 30, 2022

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