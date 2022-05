美國3男大生當「追風者」奔赴龍捲風現場　返程時卻全數喪命

▲美國堪薩斯州4月29日發生恐怖巨型龍捲風。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國堪薩斯州出現巨型龍捲風,造成上千棟房屋被毀,多人受傷。據報導,美國奧克拉荷馬大學有3名氣象學系的學生也開車前往當地追逐龍捲風動向,順利完成「追風」任務後,4月29日返程途中還在車上向友人傳送了自拍照,不料,隨後卻發生車禍全員慘死,搞笑自拍照也成為3人的最後身影。

▲美國3名男大生嗨當追風者,奔赴堪薩斯州觀察龍捲風,卻在返程遭遇死亡車禍。(圖/翻攝自推特)

根據美媒NBC、英國《鏡報》報導,美國奧克拉荷馬大學發言人Mackenzie Scheer證實,有3名學生不幸逝世。奧克拉荷馬高速公路巡警表示,這3名專攻氣象學的學生29日一直在堪薩斯州追逐龍捲風動向,卻在驅車返回諾曼地區途中面臨暴雨,約於晚間11時30分車輛不慎打滑而停在外線車道,隨後即遭一輛卡車撞上。

▲堪薩斯州龍捲風狂捲,破壞上千棟房屋。(圖/翻攝自推特)

警方稱,由於3人當天曾在車上拍了一張自拍照,傳給友人報平安,不料,幾個小時後朋友發現他們的GPS定位有一段時間沒有移動,才打電話給高速公路巡警報案。不幸的是,救難人員花了5個多小時才把學生們從車內拉出來,但3人被宣布當場死亡,卡車司機送醫治療後已經出院。

警方表示,死者分別是20歲的駕駛奈爾(Nicholas K. Nair)、19歲的蕭特(Gavin A. Short)與22歲的布魯克斯(Drake H. Brooks)。巡警隊中尉Phillip Ludwyck表示,龍捲風發生時,可能會有數千名追風者試圖追蹤風暴,導致交通變得擁塞,「所以事故就這樣發生了。」

此前,堪薩斯州住宅區29日傍晚遭受龍捲風的嚴重破壞,幾輛汽車被捲起撞上教會大樓外牆,樹木連根拔起,屋頂吹翻,民宅牆壁倒塌。除了堪薩斯州龍捲風災難警示一直持續到隔天凌晨4時,內布拉斯加州也受到龍捲風的影響。

Highest-res drone footage of the Andover, KS #tornado which has received a preliminary rating of EF3. Note how the tornado propagates via vortex dynamics and likely terrain. Incredibly, no lives were lost by this tornado pic.twitter.com/FJDBH8TAv6