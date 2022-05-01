俄軍坦克「近距離炮擊」　烏平民嚇瘋四處逃竄！民房秒成廢墟

‼️На цьому відео - наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста. pic.twitter.com/qWerd2fcqm — АЗОВ (@Polk_Azov) April 30, 2022

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭已2個月，包含布查事件在內，俄軍多次被指控違反戰爭法，大量殘殺無辜平民。如今亞速營又再度公開了一項新的證據影片，在影片中可以看到俄軍戰車開進烏克蘭社區後，開始朝民房近距離開炮，在場平民紛紛嚇得逃竄，十分殘暴。

▲▼俄軍坦克朝民房近距離開火。（圖／推特／@Polk_Azov）



亞速營官方推特日前公開了一段最新影片，指控俄軍在亞速鋼鐵廠附近，對平民建築物近距離開火，甚至不顧一旁還有大量平民。從影片中可以看到一輛俄軍T-72BV戰車先是停在一棟數層樓高的白色建築物前，隨後便開始對其發動炮擊。

現場頓時瀰漫大量白煙，而被砲彈擊中的建築物一角更是當場粉碎，同時不斷坍塌。俄軍接下來又數度發動炮擊，使得整棟建築物不斷坍方，並冒出熊熊大火與濃煙。而俄軍甚至在撤退時還一邊開炮一邊倒退。

▲建築物最終被炸成廢墟。（圖／推特／@Polk_Azov）



據悉，當時現場還有多名平民，聽聞炮擊聲響，嚇得立刻逃竄。該棟目標建築物在俄軍離開後，變成廢墟。不只建築物幾乎遭到全毀，停在建築物旁的車輛也無一倖免，全都遭到波及。

亞速營寫道，「這段影片清楚地展示出為何馬力波人與躲在亞速鋼鐵廠內的烏克蘭平民不敢離開地下室，因為他們不相信能夠安全撤離已經被佔領的城市。」

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