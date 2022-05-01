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烏克蘭提議「中國成為安全保證者」　盼北京呼籲俄羅斯停火

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 庫列巴接受中國官媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭已逾2月，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，歐洲各國都在建構自身安全機制，而烏克蘭有意向聯合國安全理事會常任理事國及其他大國尋求安全保證，提議中國成為其中之一，代表烏克蘭對中國的尊重與信任，也希望中國呼籲俄國停火。

庫列巴4月30日接受中國官媒《新華社》書面專訪，被問及如何實現烏克蘭及歐洲長治久安，建構符合歐洲各國切身利益的歐洲安全機制時表示，歐洲大陸每個國家都在建立自己的對外關係體系，包括與大陸內部及和域外國家的合作，而烏克蘭過去將布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum） 視為重要安全準則，遺憾的是，這並未帶來真正的安全。

庫列巴透露，烏克蘭正研究從包括中國在內的聯合國安理會常任理事國及其他大國獲得安全保證的可能性，提議中國成為烏克蘭安全保證者之一，「這是我們對中華人民共和國尊重和信任的標誌」。

庫列巴感謝中國國務委員兼外長王毅表態支持烏克蘭主權及領土完整，願通過外交努力推動停戰，也感謝中國紅十字會及中國政府，同時藉此請求中方繼續提供支持，更希望中國站在必須避免局勢升級的立場，呼籲俄國停火。

針對烏俄和談進展，庫列巴提到，達成和平協議的談判很複雜，幾周前雙方在土耳其調停下，於伊斯坦堡舉行面對面會談，烏方代表團當時提出一項關於烏克蘭國際安全保障的協議草案，俄方接受這些建議並加以研究，但此後談判進程大大複雜化。

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