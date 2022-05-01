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糧倉也變俄軍搶劫目標　烏克蘭農業部：數十萬噸糧食失竊

▲▼烏克蘭基輔地區2016年夏季收割大麥期間，一輛卡車在穀倉中卸貨。（資料照／路透）

▲烏克蘭基輔地區2016年夏季收割大麥期間，一輛卡車在穀倉中卸貨。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭是全球重要的農業生產和出口國，俄羅斯入侵除了攻城掠地外，現也傳出偷取糧食的消息。烏克蘭農業部副部長維索茨基（Taras Vysotskiy）向烏克蘭國家電視台表示，被俄軍佔領的領土有約150萬噸穀物，可能有數十萬噸的大部分糧食已被俄軍竊走。

根據路透報導，烏克蘭外交部4月28日指責俄羅斯在軍隊佔領的地區竊取烏克蘭的糧食，此劇加大了對全球糧食安全的威脅。烏克蘭農業部長索斯基（Mykola Solskyi）也表示，過去2周糧食失竊的情況增加，「我個人從許多儲糧筒倉擁有者聽聞這點，這是場赤裸裸的搶劫。這種情況在被佔領土上隨處可見。」而且他認為，這也可能會造成其他未受控制區域的糧食問題。

▲▼烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Nikolaev）2013年一家農業出口商正在碼頭將大麥裝運至一艘4萬噸的貨船上。（資料照／路透）

▲烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Nikolaev）2013年一家農業出口商正在碼頭將大麥裝運至一艘4萬噸的貨船上。（資料照／路透）

索斯基說，南方收穫小麥的時節即將到來，這種情況下，農民很可能會放棄抵抗地對俄軍說，「這是曳引機的鑰匙，如果你想要，你自己去收割吧。」烏克蘭農業部29日表示，儘管遭到入侵，烏克蘭劃分成的24個地區中已有6區完成早春播種，但由於東部盧甘斯克戰事激烈，並無在那裡播種的計畫。

分析師預估，烏克蘭今年糧食產量將比2021年的8600萬噸減少超過一半，可能剩下4140萬噸。對於烏克蘭方面竊取糧食的指控，克里姆林宮予以否認，並稱不知道這些消息的來源為何。

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