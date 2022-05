「基輔之鬼」沒死！烏克蘭軍方闢謠了　超級英雄真實身份首次曝光

▲烏克蘭軍方澄清,「基輔之鬼」並無其人,它只是泛指所有保衛烏克蘭首都領空飛行員的一種稱呼。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

外媒在4月30日驚曝,曾擊落40架俄軍戰機的「基輔之鬼」(Ghost of Kyiv),在3月13日被俄軍重重包圍後戰死,還首次公開「基輔之鬼」的身份,聲稱他是29歲的烏克蘭飛行官塔拉巴爾卡(Stepan Tarabalka)。不過烏克蘭軍方卻立刻否認了「基輔之鬼」的死訊,也否認去世的塔拉巴爾卡是「基輔之鬼」。

據《馬卡報》報導,在人們正為「基輔之鬼」的死深感惋惜之際,烏克蘭空軍發言人伊格納特(Yuriy Ignat)突然做出嚴正聲明,聲稱外界傳聞的「基輔之鬼已死」是錯誤資訊。他告訴《倫敦時報》,「基輔之鬼」實際上只是一個神話,烏克蘭之所以創造這個角色,只是為了在戰爭時期當作一個宣傳代表來鼓舞士氣。

▲烏克蘭否認戰死的29歲飛行官塔拉巴爾卡是「基輔之鬼」。(圖/翻攝自推特)

伊格納特強調,「基輔之鬼」是烏克蘭人集體創造的超級英雄傳奇,它代表的是所有保衛烏克蘭首都領空的第40戰術航空旅飛行員,「他們竭盡全力保護領空安全,就像鬼魅一樣突然出現在意想不到的地方,出其不意地將俄軍戰機打下」。

至於被誤認為是「基輔之鬼」的29歲飛行官塔拉巴爾卡,伊格納特表示,這名英勇的軍人確實已在戰爭中陣亡,不過他既不是「基輔之鬼」,也不曾擊落40架俄國戰機。飛行官塔拉巴爾卡在2022年3月13日被俄軍重重包圍後不幸戰死,而烏克蘭也決定為他授予烏克蘭最高榮譽「金星勳章」。

