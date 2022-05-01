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日本「抗體持有率太低」！僅美國13分之1　專家憂：解封恐釀影響

▲▼日本疫情、戴口罩。（圖／路透）

▲日本離群體免疫的標準還很遠。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本國立傳染病研究所在2021年12月與2022年2月至3月，針對東京都、大阪府、宮城縣、愛知縣以及福岡縣等5個地區的1萬6000人進行血液調查，並分析新冠抗體的持有率。結果發現擁有因自然感染而產生的抗體的比例在2021年底時為2.5%，而到3月則是上漲至4.3%。然而根據美國的數據，擁有新冠抗體的人口為58%，足足超過日本的13倍。

根據《日本放送協會》報導，國立傳染病研究所調查後發現，從整體數據而言，因為自然感染而非施打疫苗產生抗體的人，在2021年12月占全部的2.5%，但是到2022年3月就增加至4.3%。其中，2022年2月至3月正好是日本第6波疫情最為嚴重的時候。

從3月的數據看來，東京都的抗體持有率為6.4%、大阪府6.1%、愛知縣3.7%、福岡縣3.3%以及宮城縣2.0%。其中曾經接種疫苗的人占4%，未接種疫苗的人則是有高達10%。

美國CDC先前也曾進行血液調查，並推估全美的新冠抗體持有率約為58%，相較日本高出許多。日本厚生勞動省專家會議的主席脇田隆字表示，「日本的抗體持有率較低，雖然可以抑制較低標準的感染，但是由於因自然感染而產生免疫的人較少，不排除解封政策可能會出現影響。」

美國一項最新的全國血液調查顯示，全美已有約58%的人口與75%以上的兒童體內有因自然感染而出現的新冠抗體。科學家們在調查時鎖定了因感染新冠病毒而產生的特定抗體，這些抗體只會在染疫後出現，無法透過新冠疫苗產生。不過科學家同時也指出，體內擁有一定抗體也不代表能完全預防未來的感染。

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