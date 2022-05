無懼普丁！德國硬起來「拒用盧布」購買俄羅斯天然氣

▲林德納宣布,德國不會用盧布購買俄羅斯天然氣。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

在俄羅斯因發動戰爭被國際制裁後,總統普丁就要求所有「不友好國家」必須以盧布向俄購買天然氣,否則將立即「斷氣」。消息傳出後,高度仰賴俄國天然氣供應的德國就陷入尷尬地位,不過德國財政部長林德納(Christian Lindner)表示,德國不打算用盧布購買俄羅斯天然氣,並正在盡一切努力,減少對俄羅斯能源的依賴。

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo