車臣指揮官「路邊直播」炫戰績　話講一半遭炮擊！慘死瞬間全拍下

記者吳美依／綜合報導

一名車臣指揮官在TikTok直播，大讚部隊擊敗烏克蘭的英勇事蹟，未料話才講到一半，竟被當街炮擊慘死。橘紅色火光炸出、手機噴飛數英尺的奪命瞬間，也被鏡頭拍攝下來。

▲一名車臣指揮官直播時遭炮擊死亡。（圖／翻攝推特@MrKovalenko）

影片中，指揮官走在飽受戰火蹂躪的城市，他表示，部隊成功打敗烏軍，而且只有1人受傷，表現達到「5+」等級的佳績，未料語畢，一枚炮彈卻在身旁爆炸，只見鏡頭畫面一片混亂，最後似乎正面朝下、掉到地上。

前烏克蘭退役軍人、記者科瓦連科（Victor Kovalenko）28日將影片分享至推特，至今已累計逾50萬次觀看。網友猜測，車臣指揮官的手機發出訊號，導致自己成為更明顯的導彈攻擊目標，因為只要有人使用正確設備監看，就能迅速鎖定其位置。

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