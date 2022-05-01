美國首例「人類感染」H5N1禽流感　患者是囚犯！禽傳人途徑曝光

▲美國面臨禽流感疫情擴散，數千萬隻感染家禽遭撲殺。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國科羅拉多州出現首例人類感染H5N1禽流感案例，患者是一名年齡不到40歲的囚犯，曾直接參與撲殺家禽，症狀為身體疲勞。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，這是自去年12月英國出現首例以來，全球第2起人類感染H5N1禽流感的病例。為了控制疫情，美國已撲殺超過2200萬隻家禽。

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，科羅拉多州公衛環境部表示，德爾塔郡（Delta County）懲戒所一名囚犯在進行獲釋前的職業訓練時，前往蒙特羅斯郡（Montrose County）一處商業農場參與撲殺推定感染禽流感的家禽的行動。

儘管在農場撲殺動物時所有小組成員都穿著防護裝備，家禽也已確實被安樂死。但這名不到40歲的男性囚犯仍被驗出H5N1禽流感陽性。報告指出，他的唯一症狀是持續幾天的疲勞，現已康復，並接受了奧司他韋（Oseltamivir，商品名為克流感Tamiflu）的抗病毒藥物治療。由於樣本是以鼻拭子採檢，也可能是病毒只存在於患者鼻子中，並未引起感染。

美國CDC表示，這是全美首例感染H5N1禽流感人類病例，同時也是全球第2例，但對一般公眾而言感染風險仍然很低，頻繁接觸禽鳥者風險更高。2021年12月英國出現的全球首例這種H5亞型禽流感的傳人案例，該名病患與大量感染的禽類生活在一起。

報導指出，美國最近有30個州的3500多萬家禽感染禽流感，範圍擴及野生鳥類到商業、家庭飼養的禽類。《衛報》4月28日報導，為了控制疫情已有超過2200萬隻家禽被撲殺，其中以雞蛋生產業最興盛的愛荷華州最為嚴重，當地一家雞蛋工廠以VSD+方式在密閉空間加熱撲殺了530萬隻雞，250名員工遭解僱。部分動物權利組織抨擊，這種情況是不人道的。

《衛報》指出，本周稍早，中國河南省首次發現人類感染H3N8型禽流感病毒的案例。中國國家衛健委報告，病患是一名4歲男童，曾與家中飼養的雞與烏鴉有過接觸。

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