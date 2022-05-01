捷克外長感謝台灣援助烏克蘭　透露期待另一「偉大合作」

▲ 帕夫斯基（中）在推特貼出與駐捷克代表柯良叡（右）會談照片。（圖／翻攝自Twitter／@JanLipavsky）

文／中央社

台捷再度人道合作援烏，捷克外長推文感謝台灣捐贈捷克紅十字會，並表達期待與台灣展開「另一個偉大合作」。外交部長吳釗燮昨晚轉發捷克外長推文指出，台灣很榮幸與捷克攜手協助烏克蘭人民逃離俄羅斯的侵略暴行。

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在推文中未明指何為與台灣的另一個偉大合作，不過他4月13日接受歐洲政治新聞網站Politico訪問時曾透露，現在是歐盟幫助被霸凌的台灣時候了，報導指捷克將在7月出任歐盟輪值主席國，外交人士預期，捷克將把台灣的代表處正名為台灣。

根據捷克紅十字會轉發捷克外長的推文指出，這筆150萬美元的捐款將用以幫助烏克蘭戰爭中的難民。

Finanční dar 1,5 mil. $ je určen na pomoc ČČK obětem ukrajinské války... https://t.co/Xs45wXkCfK — Cesky cerveny kriz (@CCK_Tweetuje) April 29, 2022

利帕夫斯基4月29日在社交媒體推特（Twitter）貼出與駐捷克代表柯良叡在辦公室會談的照片，感謝台灣對捷克紅十字會的援贈，並強調台灣與捷克有共同價值觀，他期待著台灣與捷克「另一個偉大的合作」。

吳釗燮昨晚在外交部推特以署名JW的個人推文指出，台灣很高興與捷克合作，一起幫助烏克蘭人民脫離俄羅斯的侵略暴行，要做的還有很多，但攜手同心，「我們將堅定與烏克蘭站在一起」。

歐洲媒體Politico日前報導指出，外交人士預期，隨著對中國友好的捷克總統齊曼（Miloš Zeman）今年年底下台，捷克可能跟進立陶宛，將原本台灣的代表處更名為台灣。目前台灣在捷克首都布拉格代表處的正式名稱是「駐捷克台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office）。

利帕夫斯基長年對台灣友好，2020年年初台北市長柯文哲訪問布拉格締結姐妹市時，他曾以友台議員身分出席眾議院的接待活動，去年10月底吳釗燮訪問捷克時，他也曾與吳釗燮共進晚餐。