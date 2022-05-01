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變態公務員強抱女下屬「還逼親親」僅輕懲！　網怒：應該抓去關

▲▼上班、上班族。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女公務員長期遭到上司性騷擾，還多次被安排兩人單獨出差。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣健康醫療局一名49歲的課長級公務員被爆對女下屬伸出狼爪，不但從背後強抱被害人，還不斷說出「我可以親妳嗎」等言語騷擾。被害女性痛苦不已求助其他主管後，整起事件才曝了光。然而事後性騷擾的課長僅受到內部輕微懲處，引發網友撻伐。

根據日媒報導，現年49歲的神奈川縣健康醫療局公務員長期對女下屬性騷擾，2021年10月兩人被派到外地出差，因為沒有了其他同事在旁邊，這名男課長竟變本加厲，強行抱住女下屬。男子甚至還一邊說著，「我可以親妳嗎」、「好喜歡妳」等變態言論。

不僅如此，他還在另外一次出差時，用手撫摸女下屬的頭，甚至還偷拍對方，並說「妳穿套裝好可愛」等，十分囂張。長期受到職場性騷擾的被害人忍無可忍，最後只好找上另一名主管，整起性騷擾案才曝了光。事後男課長雖遭到懲戒，但是因處分輕微，引發外界不滿。

被害女性表示，由於對方是上司，她長期敢怒不敢言。事發後，男課長已經被調往其他部門。不過相關消息傳出後，引發網友震怒。網友紛紛表示，「課長級的主管做這種事，應該直接免職吧」、「這已經違反性騷擾防治法了，為什麼沒有把他抓去關」等。

對於神奈川縣政府的處理方式，網友也深表不滿稱，「不准拿我們的稅金來付這種人薪水」、「只要道歉就能原諒的話，我絕對不會讓自己的女兒進這種單位」、「為什麼讓孤男寡女單獨出差，這很奇怪吧」等。

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