金融時報：美英首度為台灣舉行「最高層級會議」　談及美中開戰

▲總統蔡英文去年接受CNN專訪，首度證實美軍在台協訓。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《金融時報》報導，美國及英國首度針對「北京對台威脅」舉行高層會談，討論如何更密切合作，降低為了台灣與中國交戰的可能性，並且探討衝突應對計畫。一名英國官員表示，這是英美迄今針對台灣「最高層級」也「最重要的」討論。

3名知情人士透露，台灣會談發生在3月初、為期2天的印太戰略會議期間，華府希望加強與英國等歐洲盟友的合作，讓各國提高警覺，意識到華府眼中「北京對台日益強硬的態度」。

其中一名知情人士表示，台灣會談涉及廣泛議題，包括英國與台灣還能展開哪些外交活動、如何加強在亞洲的威懾力道、若美國為了台灣問題與中國交戰，英國將扮演什麼角色等等。他透露，拜登政府還把過去歸類為「NOFORN」、也就是禁止與任何外國官員分享的台灣情報提供給盟友。

▲美軍第七艦隊「米利厄斯號驅逐艦」通過台灣海峽。（圖／美軍第七艦隊官網）

不過，美國並非因為迫在眉睫的威脅而與英國聯繫。由於北京近年持續加大台灣周邊軍事活動，華府一直都與日本及澳洲進行相關討論，3月初的台灣會談更像在發揮補充作用。美國印太司令部司令、海軍上將阿奎利諾 （John C. Aquilino）也曾表示，烏克蘭戰爭突顯了中國對台灣構成的風險。

白宮沒有回應台灣會談問題，一名英國政府發言人說，「我們從不評論私人會議。」一名台灣高階官員表示，台灣注意到美國正在讓更多盟友參與台灣計畫，「他們一直在與日本及澳洲合作，如今也試圖與英國合作。」

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